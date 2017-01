Finale der “Lütten Wiehnacht“ : Tschüs, Eisbahn!

vergrößern 1 von 4 Foto: käselau (4) 1 von 4







Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres bildete gestern Nachmittag gleichzeitig auch den Abschluss der „lütten Wiehnacht“. Aufgrund der langen Adventszeit hatten Weihnachtsmarkt und Eisbahn diesmal eine Woche länger ihre Türen geöffnet, ganze 49 Tage lang. Viele tausend Besucher aus der Region fanden sich wieder in der Innenstadt ein. Neben den zahlreichen offenen Geschäften lockte am Nachmittag ein ganz besonderes Spektakel auf der Eisbahn. Zum großen Finale auf dem gefrorenen Nass hatten sich isländische Vierbeiner angekündigt.

Peter Neumann, Züchter aus Osterbyholz, war mit seinen Islandpferden nach Rendsburg gekommen, um dem Publikum deren Können zu präsentieren. „Das Faszinierende an den Pferden ist das Gutmütige und der Leistungswille“, schwärmte Neumann von seinen Tieren. Für die vier Islandpferde war es die erste Bekanntschaft mit eisigem Untergrund. „Die Tiere haben spezielle Beschläge mit Stiften“, erklärte Peter Neumann den vielen neugierigen Zuschauern. Nach den ersten Schritten auf dem Eis legen die Vierbeiner gleich los und präsentieren gemeinsam mit vier jungen Reiterinnen vom eigenen Gestüt eine Quadrille. Es wurde gekreuzt, parallel und hintereinander geritten.

„Die Islandpferde haben fünf Gänge“, scherzte Züchter Neumann. Neben Schritt, Trab und Galopp seien „Tölt“ und „Pass“ besondere Gangarten bei dieser Rasse. „Normalerweise laufen die Pferde verschiedene Prüfungen auf ovalen Bahnen“, erläuterte Neumann. Die Eisbahn sei viel kleiner, weshalb die Tiere am Sonntag auch nicht ganz so viel Fahrt aufnahmen wie gewohnt. Den Kindern jedenfalls schien die Vorführung gefallen zu haben, denn sie durften den Islandpferden am Ende noch einmal ganz nah kommen. Der verkaufsoffene Sonntag und die Show mit den Islandpferden bildeten das Finale eines Weihnachtsmarktes, mit dem auch Anke Samson von RD-Marketing sehr zufrieden war.

„Heute ist noch einmal ein besonderer Anlass, zu dem auch viele Familien unterwegs sind“, freute sich die Organisatorin. „Der Weihnachtsmarkt ist eine super Bereicherung für Rendsburg“. Die „lütte Wiehnacht“ ist laut Samson für viele Rendsburger ein Anlass, die Innenstadt zu besuchen. Während den Altstädter Markt trotz Angebots weniger Besucher frequentierten, sei es auf dem Schiffbrückenplatz immer voll gewesen. „Mit dem Schlittschuhlaufen vormittags und dem Eisstockschießen abends sprechen wir den ganzen Tag über andere Zielgruppen an“, zeigte sich Anke Samson überzeugt vom Konzept. Ob es jedoch auch in diesem Jahr wieder ein Eisvergnügen in der Innenstadt geben wird, kann die Organisatorin noch nicht versprechen. Die Entscheidung darüber falle erst später. „Ich würde mir das aber sehr wünschen, da mich schon Anmeldungen für 2017 erreicht haben“, so Samson.

von Helma Piper

erstellt am 09.Jan.2017 | 09:35 Uhr