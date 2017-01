Aus Kritik gelernt : Transdev bringt Schmutz-Busse auf Hochglanz

1 von 1 Foto: Bambenek 1 von 1

So müssen Busse aussehen, dann klappt’s auch mit dem Fahrgast: Nach massiver Kritik am Erscheinungsbild seiner Fahrzeuge hat der neue Betreiber des Stadtbusverkehrs am Wochenende ein Einsehen gehabt. Transdev Nord ließ den Winterdreck herunterspülen, der den blauen Bussen ein schlammgraues Aussehen gegeben hatte. Gestern sahen die fabrikneuen Fahrzeuge tatsächlich wieder aus wie neu. In der Ausgabe vom vergangenen Donnerstag hatte die Landeszeitung unter der Überschrift „Schmutzige Pannenbusse“ erstmalig über die Kritik von Fahrgästen berichtet. Nicht nur der Dreck an der Außenhaut der Fahrzeuge war den Busnutzern übel aufgestoßen, auch wurden mangelnde Pünktlichkeit sowie unhöfliche Busfahrer beanstandet. Nach Veröffentlichung des Artikels setzte im Internet ein Shitstorm gegen Transdev ein. Gestern hatten sich die Gemüter beruhigt.

von lz

erstellt am 24.Jan.2017 | 09:47 Uhr

