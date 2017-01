Büdelsdorf : Top-Sharing soll Müttern die Karriere erleichtern

1 von 1 Foto: Jennert 1 von 1

Mädchen sind in der Schule erfolgreicher als Jungen. Sie erreichen durchschnittlich bessere Noten. Und seit Anfang der neunziger Jahre gibt es laut Statistischem Bundesamt mehr Abiturientinnen als Abiturienten. Nur mit der Karriere will’s im Vergleich mit dem männlichen Geschlecht nicht so richtig klappen. Das klassische Rollenbild lässt grüßen: Familie und Kinder sind vor allem Frauensache. Für einen beruflichen Aufstieg bleibt kaum Zeit.

In der Büdelsdorfer Verwaltung will man gegensteuern. Zum ersten Mal hat „die junge Stadt“ Ende vergangenen Jahres eine freigewordene Führungsposition mit der Option auf „Top-Sharing“ ausgeschrieben. Am heutigen Freitag läuft die Frist ab. Konkret geht es um die Leitung der Kämmerei. Büdelsdorf bietet Bewerbern an, sich die Stelle zu teilen. „Damit wird eine solche Führungsposition für junge Mütter interessant“, sagt Monika Pabst-Bethke. Sie ist im Rathaus für das Gesundheitsmanagement und die Unternehmenskultur zuständig.

Intensiv hat sie sich damit befasst, wie man Familie und Beruf unter einen Hut bringen kann, ohne unter der Belastung zusammenzubrechen. Denn bisher sah die Wirklichkeit so aus: Mütter reduzieren zwar zuliebe ihrer Familie die Wochenarbeitszeit, versuchen aber dann, in 30 Bürostunden die Arbeit für 40 Stunden zu bewältigen. Die Folgen sind aus Sicht von Monika Pabst-Bethke gravierend: „Man ist unausgeglichen und unzufrieden, weil man niemandem mehr gerecht werden kann.“

Angesichts dieser Umstände schreckten bisher viele Frauen davor zurück, eine Führungsposition zu übernehmen. Bürgermeister Jürgen Hein hat das wiederholt erlebt: Fachlich exzellente Mitarbeiterinnen, die für eine freie Leitungsposition sehr geeignet gewesen wären, verzichteten letztlich darauf, sich zu bewerben. Hein will dieses Potenzial heben. Er weiß, dass dies nur gelingen kann, wenn er auf die familiären Verhältnisse seiner Beschäftigten Rücksicht nimmt. Er steht daher voll hinter dem Projekt Top-Sharing – und ist bereit, noch einen Schritt weiter zu gehen. Sollten sich auf eine Führungsposition zwei Frauen bewerben, die beide 25 Stunden arbeiten wollen, würde man auch das hinbekommen, selbst wenn für die Vollzeitstelle eigentlich nur 41 Stunden vorgesehen sind. Jürgen Hein: „Im Rahmen des Stellenplans würden wir das Problem lösen. Man muss es nur wollen.“ Er betont allerdings auch: „Am Ende des Tages suchen wir die beste Besetzung.“ Das könne auch ein Mann sein, der in Vollzeit arbeiten will.

Die Besetzung einer Position mit zwei Menschen ist kein leichtes Unterfangen. Monika Pabst-Bethke ist ausgebildeter Coach und kennt die Probleme: „Die Chemie zwischen beiden muss stimmen.“ Dabei kann es von Vorteil sein, wenn die Bewerbungen aus dem eigenen Hause kommen: „Dann kennen sich die Betroffenen und können daher einschätzen, ob sie miteinander klar kommen werden.“ Am Ende muss die Wohlfühl-Bilanz ausgeglichen sein.

Das Top-Sharing-Projekt sorgt über Büdelsdorf hinaus für Aufmerksamkeit. Silvia Kempe-Waedt, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, betont, dass Männer und Frauen in beruflicher Hinsicht nur bis zum Ende der Ausbildung gleichberechtigt seien. „Familie ist meist ein Karrierehemmnis“, sagt sie. Viele Frauen trauten sich den Schritt zu mehr Verantwortung im Beruf dann nicht mehr zu. Im Hinterkopf hätten sie stets die Sorge, wie sie alles schaffen sollen. Beispielsweise: Wer kümmert sich um mein Kind, wenn es mal krank ist? Top-Sharing sei dafür geeignet, diese Umstände zu verbessern. Dass die Büdelsdorfer Stadtverwaltung diesen Schritt gehen will, findet sie großartig: „Ich begrüße das sehr.“

von Dirk Jennert

erstellt am 06.Jan.2017 | 15:07 Uhr