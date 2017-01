Abbauarbeiten : Tauwetter am Schiffbrückenplatz

1 von 1 Foto: Becker 1 von 1

Rendsburg Nach 49 Tagen Weihnachtsmarkt begannen die Betreiber gestern mit dem Abbau ihrer Stände. Einer von ihnen war Horst Kühl aus Breiholz, der Glühwein und Fliederbeersaft verkauft hatte. Mit drei Helfern entfernte er Holzschnitzel vom Kopfsteinpflaster des Schiffbrückenplatzes und schaufelte sie auf einen Anhänger. Der „natürliche Bodenbelag“ sei bei den Besuchern gut angekommen, stellte der Standbetreiber fest. Mit der Zahl der Gäste auf dem Weihnachtsmarkt zeigte sich Kühl zufrieden. Voll sei es noch einmal am Abschluss-Sonntag gewesen. Das Eisvergnügen und eine Pferdeshow zogen viele Besucher an.

„Zusätzlich zu diesem Rahmenprogramm haben wir einen verkaufsoffenen Sonntag veranstaltet“, erklärte Anke Samson von RD-Marketing. Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts darf das Öffnen von Geschäften an Sonntagen nur genehmigt werden, wenn die begleitenden Veranstaltungen im Mittelpunkt des Publikumsinteresses stehen – und nicht die Geschäfte. Diese Voraussetzung sieht die Stadt Rendsburg in diesem Jahr an weiteren drei Sonntagen erfüllt: Am 7. Mai bei „RD macht mobil“, am 3. September anlässlich des Stadtfestes „Rendsburger Herbst“ und am 5. November im Rahmen von „RD ist Kult“ öffnen die Geschäfte.

Ein verkaufsoffener Sonntag sei eine Möglichkeit, „das Image der Stadt“ zu zeigen, sagte Samson. „Die Menschen wollen dabei nicht nur einkaufen, sondern bummeln und sich mit anderen treffen“, stellte sie fest. „Das ist für viele eine Freizeitbeschäftigung geworden.“ Zu großen Veranstaltungen in der Stadt gehörten auch geöffnete Geschäfte. Wenn die Besucher beim Rendsburger Herbst von einem Veranstaltungsort zum anderen gingen, dürften sie nicht vor verschlossenen Türen oder dunklen Schaufenstern stehen, betonte Samson.

Sie plädierte zudem dafür, den örtlichen Handel nicht weiter mit gesetzlichen Regelungen einzuschränken. „Im Internet können die Kunden rund um die Uhr einkaufen. Dagegen muss der stationäre Handel mit seinen Mitteln kämpfen können.“ Samson wies darauf hin, dass es in anderen Bundesländern öffentlich geförderte Initiativen zur Stärkung von Innenstädten gebe, zum Beispiel unter dem Motte „Ab in die Mitte“. Sie erwarte vom Schleswig-Holsteinischen Wirtschaftsministerium das Signal „Innenstädte sind wichtig!“. Geschehe dieses nicht, werde man die Städte nicht lebendig halten können, befürchtet Samson. Horst Becker



Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen