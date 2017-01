Umweltschutz : Taucher bergen Silvestermüll bei fünf Grad Wassertemperatur

1 von 1 Foto: Hoy 1 von 1

Spezialauftrag für acht mutige Taucher in der Eckernförder Bucht: Sie stürzten sich in die eisigen Fluten, um die Überreste der Silvesternacht aus dem Wasser zu fischen. Während der Müll an Land längst beseitigt ist, ist der Meeresgrund zu dieser Zeit immer noch übersät mit Raketenstielen, Böllerresten und Sektflaschen. Claudia Fröhlich (46) aus Quickborn war an diesem Tag der einzige weibliche Taucher und hatte die weiteste Anreise auf sich genommen. Stolz präsentierte sie zwei prall gefüllte Kartoffelsäcke mit Silvestermüll. „Es hat sich auf jeden Fall gelohnt“, sagt sie, „und obwohl wir schon ganze Säcke gefüllt haben, ist vor der Mole immer noch eine Menge Müll“. Die Kälte schreckte die Taucher nicht: „Gerade die Temperaturen reizen mich. Ich finde es unheimlich spannend, sich trotz der Kälte unter Wasser bewegen zu können. Außerdem ist es ein tolles Gefühl, dieses Erlebnis mit befreundeten Tauchern zu teilen“, sagte Tauch-Neuling Lars Wiese (46) aus Osterby.

