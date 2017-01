Nach der Explosion : Spurensuche im zerstörten Haus

1 von 1 Foto: danfoto 1 von 1

Nach der verheerenden Explosion in Osterrönfeld bei Rendsburg deutet alles auf einen technischen Fehler als Unglücksursache hin. Ein defekter Gasofen könnte die Detonation am Sonntag gegen 15.30 Uhr ausgelöst haben, hieß es aus Ermittlerkreisen. Ein Sprecher kündigte weitere Untersuchungen in den Trümmern des Gebäudes an der Dorfstraße an. Die Kripo Rendsburg ermittelt. Ein 90 Jahre alter Mann und eine 78 Jahre alte Frau hatten die Explosion mit schweren Verbrennungen überlebt. Sie wurden mit Hubschraubern in Spezialkliniken nach Lübeck und Hamburg gebracht. Über ihren Gesundheitszustand machte die Polizei zunächst keine neuen Angaben. Drei weitere Personen wurden verletzt. Noch am Sonntagabend waren die Reste des rot geklinkerten Wohnhauses mit Hilfe eines Baggers abgerissen worden.

von Frank Höfer

erstellt am 16.Jan.2017 | 11:42 Uhr

