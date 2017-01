Sparkasse beendet Ära in Todenbüttel

vergrößern 1 von 2 Foto: Kühl (2) 1 von 2

Spätestens am 1. Mai will die Gemeinde Todenbüttel ihren Markt-Treff eröffnen. Die Förde-Sparkasse unterstützt das 1,4-Millionen-Euro-Projekt, indem sie dort ein Selbstbedienungs-Terminal einrichtet. Gleichzeitig schließt das Kreditinstitut seine bisherige Filiale in der Hauptstraße.

„Das ist natürlich in Zukunft nicht mehr das, was man als Kunde bislang hatte“, sagt Bürgermeister Otto Harders über die Sparkassen-Pläne für den Markt-Treff, „aber damit wird doch zumindest etwas geschaffen, was für die Kunden ausreichend ist.“ Bürgermeister Harders und Sparkassendirektor Ralf Patock sind stolz darauf, dass sie das zukünftige Serviceangebot der örtlichen Sparkasse zusammen erarbeitet haben und nun auch gemeinsam verkünden. „Dies ist ein Beispiel, wie es funktionieren kann, wenn sich Kommune und Sparkasse gemeinsam für die bestmögliche Sicherstellung der ländlichen Nahversorgung einsetzen“, meint Patock. „Die Gemeinde hat hier mit ihrem Markt-Treff ein hervorragendes Infrastrukturprojekt auf den Weg gebracht – und wir als Sparkasse hatten rechtzeitig die Möglichkeit, unsere Beteiligung an diesem Projekt zu prüfen.“ Schon Mitte 2014 nahm Bürgermeister Harders im Zuge der Markt-Treff-Planungen Kontakt mit der Sparkasse Hohenwestedt auf. Die Gespräche mit der Kommune begannen also zu einem Zeitpunkt, als die Fusion der kleinsten Sparkasse Schleswig-Holsteins mit der Förde-Sparkasse am 1. Juli 2016 noch Zukunftsmusik war, stellt Patock fest: „Wir haben gleich gesehen, dass die Unterstützung des Markt-Treffs mit der erforderlichen SB-Geräteausstattung gut in unser Filialkonzept passt.“ Auch aufgrund der Sparkassen-Zusage zur Einrichtung eines SB-Terminals konnte die Gemeinde Todenbüttel einen so vorbildlichen Markt-Treff-Entwurf präsentieren, dass dieser vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) zum Leitprojekt im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung des Landes Schleswig-Holstein erhoben wurde – was die maximale Förderung von 750 000 Euro ermöglichte. Die Förde-Sparkasse will im Markt-Treff eine Rund-um-die-Uhr-SB-Ausstattung mit einem Geldausgabeautomaten (bis zu 1500 Euro pro Tag) und einem SB-Terminal installieren, mit dem sich Kontoauszüge ausdrucken lassen und Geldüberweisungen möglich sind.

Gleichzeitig wird die Sparkassen-Filiale ein Stück weiter die Hauptstraße hinunter geschlossen. Die Außenstelle ist seit Ende 2015 nur noch an zwei Wochentagen personell besetzt und bietet keinen Beratungsservice an. Die Förde-Sparkasse bezeichnet die Schließung als „Verlegung der Filiale innerhalb von Todenbüttel“. „Für unsere Kunden ändert sich ja nicht viel“, sagt Patock, „für Beratungsgespräche sind Kunden aus Todenbüttel und Umgebung schon seit Jahren in die Filiale nach Hohenwestedt gekommen, wo unsere Todenbütteler Kollegin Anke Breiholz auch weiterhin deren Ansprechpartnerin bleiben wird.“ Otto Harders meint: „Durch den Einbau der Automaten in den Markt-Treff wird ein wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigen Ortsentwicklung geleistet.“ Harders Großvater war einst der erste Todenbütteler Sparkassenbedienstete. 1931 hatte die Kirchspiel-Sparkasse Hohenwestedt eine Zweigstelle in Todenbüttel eröffnet – und zwar „als Stubenladen auf dem Hof meines Opas in der Bergstraße“, erzählt Enkel Otto Harders, dessen Großvater auch Otto hieß und den Bankservice 30 Jahre lang nebenher betrieb. Knapp 40 Jahre war die Sparkasse dann im Pavillon in der Hauptstraße zu Hause. „Wir sind in Gesprächen bezüglich der weiteren Nutzung des Filialgebäudes“, so der Bürgermeister, „wir wollen nicht, dass dort eine Konkurrenzsituation zu unserem Markt-Treff-Bäcker entsteht.“