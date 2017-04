Showdown im Boxring

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Wenn man Politik spannend inszeniert, kann sie sogar an einem Sonnabendabend die Menschenmassen mobilisieren. Mehr als 500 Zuschauer wollten das „Polit-Boxen“ in der Nordmarkhalle sehen. Zwei Wochen vor der Landtagswahl traf die erste Riege der Landespolitik in einem verbalen Schaukampf aufeinander. SPD-Landeschef Ralf Stegner und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) gegen den CDU-Spitzenkandidaten Daniel Günther und FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki. Es wurde argumentiert, kritisiert, geschimpft und sogar geflucht.

In 90 Minuten gingen die Akteure auf Einladung des Rendsburger IQ-Instituts für Bildungsdienstleistung einen bunten Strauß an Landesthemen durch. Die Fragen kamen aus dem Publikum. Die Zuschauer gaben auch vor, wer im Boxring die Fragen beantworten und wer die Gegenrede halten soll. Die spontane Konfrontation stand im Mittelpunkt. Wer steht für was? Die Politiker sollten sich voneinander abgrenzen, Oberflächlichkeiten inklusive.

Dabei entstanden spektakuläre Rede-Duelle. Die größten Emotionen löste eine Diskussion darüber aus, ob man abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abschieben dürfe. Günther und Kubicki waren im Rahmen rechtstaatlicher Regeln dafür, Stegner und Heinold lehnten es ab, die Menschen in ein „unsicheres Land“ zu bringen. Als Stegner nachlegte und Günther vorwarf, er habe im Landtag gegen Flüchtlinge gehetzt und übernehme teilweise rechtpopulistische Parolen, sah sich der SPD-Mann einem gellenden Pfeifkonzert ausgesetzt. Während Günther die Äußerungen des politischen Gegners lautstark als „bodenlose Unverschämtheit“ bezeichnete, wandte sich Stegner an das Publikum: „Pfeifen Sie ruhig, die Humanität siegt im Land, das sag’ ich ihnen“.

Günther und Kubicki provozierten ihre politischen Gegner vor allem dann, wenn sie den Eindruck erweckten, dass die Landesregierung eine Politik gegen die kleinen Leute betreibe. Das Land habe die höchste Schulabbrecherquote in der Bundesrepublik und sei auch bei der Grunderwerbssteuer ganz vorn dabei, die die Kieler Koalition auf 6,5 Prozent erhöht hat. „Damit ist das Land beim Wohnraum der größte Preistreiber, das ist unsozial“, sagte Günther, worauf Stegner erwiderte, dass die Menschen bei einem Hauskauf heute deutlich weniger belastet seien, weil die Zinsen so niedrig sind. Sollten die Zinsen steigen, könne man auch über eine Verringerung des Steuersatzes reden. Damit gaben sich Günther und Kubicki nicht zufrieden. Sie versprachen ihren Wählern, die Steuer nach einem Wahlsieg zu senken – ohne Wenn und Aber.

Kubicki und Heinold stritten sich vor allem über die HSH-Nordbank und die Windkraft. Kubicki forderte Heinold zu weniger Planwirtschaft und mehr Wettbewerb auf. Die Windkraft werde hochsubventioniert. Die Netzentgelte seien viel zu hoch. Heinold hielt dagegen, dass man daran im Bundestag arbeite. Zudem sei auch der Atomstrom stets subventioniert gewesen, wenn man die hohen Kosten für die Entsorgung des „Scheiß-Mülls“ miteinbeziehe, so die Ministerin.

Seitenhiebe gab es bis zum Schluss, auch bei der Frage, ob die Akteure ein weiteres Mal am Polit-Boxen teilnehmen würden. Stegner sagte: „Mit dem allergrößten Vergnügen. Bei so schwachen Gegnern macht das Spaß.“ Kubicki konterte: „Ja, ich mache mit, auch wenn Herr Stegner sich nicht in meiner Gewichtsklasse befindet.“

von Dirk Jennert

erstellt am 24.Apr.2017 | 07:26 Uhr