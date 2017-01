Schmutzige Fahrzeuge : Shitstorm gegen Busbetreiber

1 von 1 1 von 1

Die Redaktionstelefone standen nicht mehr still. Die gestrige LZ-Leseraktion zu den Pleiten und Pannen des neuen Stadtbusbetreibers Transdev Nord zeigte, wie unzufrieden die Rendsburger mit der Situation sind. Schmutzige Busse, Verspätungen, Ausfälle, unfreundliche Fahrer – das waren die Hauptkritikpunkte.

Zu den Anruferinnen zählte Anita Heimsohn. Die Schacht-Audorferin ist täglich auf den Bus angewiesen. Sie bemängelte vor allem die leisen Ansagen in den Bussen. „Ich bin enttäuscht und wütend“, sagte die Schacht-Audorferin. „Man hört nicht, welche Haltestelle als nächstes kommt, und wenn man versucht rauszugucken, erkennt man nur die Silhouetten der Häuser, weil die Fenster so dreckig sind. Man verliert total die Orientierung.“ Mehrmals habe sie nun schon ihre Haltestelle verpasst. Damit steht Heimsohn nicht allein da. Auch Jutta Ewert bemängelte die teils sogar fehlenden Ansagen: „Besonders für Blinde ist das ein großes Problem. Sie müssen nun immer den Busfahrer um Hilfe bitten“, sagte sie. „Da geht ein Stück Selbstständigkeit verloren.“

Andere Fahrgäste haben hauptsächlich mit den Verspätungen zu kämpfen. So auch Nicole Voß. Die 33-jährige Rendsburgerin erlebte mehrmals, dass ein Bus gar nicht erschien: „Mein Sohn musste dann zu Fuß zur Schule laufen und kam zu spät.“ Ähnlich erging es auch dem Enkel von Angelika Benn. „Den Anschlussbus am ZOB kriegt mein Enkel fast nie, da der erste Bus oft verspätet ist“, sagte die Rendsburgerin. Ein weiteres Problem seien die engen Gänge und die wenigen Stehplätze. Die meisten Anrufer bemängelten, dass Rollatoren und Kinderwagen kaum noch in die Busse passen würden.

Über die Busfahrer herrschte geteilte Meinung. „Die neuen Busfahrer sind teils sehr unfreundlich“, so Anke Bötel (54, Rendsburgerin). „Sie sagen nicht einmal Guten Morgen, wenn man einsteigt.“ Marianne Kurowsky (Rendsburg) kann den Unmut der Busfahrer verstehen. „Sie hören immer nur das Schlechte, kein Wunder, dass sie genervt sind“, sagte die Rentnerin. „Die Busfahrer können nichts für die Motorschäden oder den Dreck. Da sollten die Fahrgäste selbst auch freundlich bleiben.“

Eine Fülle an Reaktionen und Kommentaren gab es auch auf der LZ-Facebook-Seite. Hier kritisierten die Leser unter anderem, dass der Kreis die Zusammenarbeit mit dem alten Betreiber T.H. Sievers Stadtverkehr nicht fortgesetzt und sich stattdessen für Transdev entschieden hat. Hier gab es für die Kritiker Gegenwind. Kreistagsabgeordneter Tim Albrecht (CDU) meldete sich mehrfach zu Wort. Er ist Vorsitzender des Regionalentwicklungsausschusses, der für das Vergabeverfahren in Sachen Stadtbusverkehr zuständig war. Er verwies darauf, dass der Kreis nach EU-Recht dazu gezwungen war, den Busverkehr auszuschreiben. Transdev habe das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Gegenüber unserer Zeitung warb Albrecht um Verständnis für die derzeitigen Probleme. Transdev habe ab dem Vergabezeitpunkt nur ein halbes Jahr Zeit gehabt, um sich auf die Aufgabe vorzubereiten. Die eingesetzten Busse seien Neuentwicklungen. „Da kann es schon mal Kinderkrankheiten geben. Für die Fahrgäste ist das ärgerlich. Ich hoffe, dass das nicht wieder auftritt.“ Zur Verschmutzung der Busse sagte Albrecht, dass Transdev es nicht habe schaffen können, in der Kürze der Zeit einen eigenen Betriebshof zu errichten. Bei der derzeitigen Witterung könne man die Busse nicht draußen waschen. „Dann hätten wir zwar saubere Busse, aber die Türen wären festgefroren.“ Möglicherweise könne man das Problem auch über eine Kooperation mit einem anderen Busunternehmen lösen.

Albrecht forderte dazu auf, dem Unternehmen eine Chance zu geben. Die ersten zehn Tage sei alles gut gegangen, jetzt habe es „ein paar Tage gerumpelt“. Das sei für ihn bei der Komplexität des Projekts keine Überraschung.

von Katharina Bambenek

erstellt am 20.Jan.2017 | 09:46 Uhr

