Debatte : Sehen Rendsburger ihre Stadt zu negativ?

Die Lokalpolitik bereitet sich auf die Sitzungen nach der Winterpause vor. Klaus Brunkert von der CDU beließ es nicht beim Studium der Akten, der Ratsherr stellte auf Facebook eine einfache Frage. Er denke gerade darüber nach, warum Rendsburg von Einheimischen so negativ beurteilt werde, „obwohl die meisten auswärtigen Besucher diese Stadt positiv bewerten“, schrieb der Ratsherr am Sonntagabend auf der Seite „Dein Rendsburg! Gestern und heute“. Das Echo war erstaunlich. Bis gestern landeten weit über 40 Kommentare und noch mehr Antworten im Netz. Und anders als bei vielen anderen Diskussionen in sozialen Foren blieben die Teilnehmer sachlich.

„Weil die auswärtigen Besucher nichts davon mitbekommen, was hier in Rendsburg abläuft“, nahm Daniel Ave die Frage des CDU-Finanzexperten ohne Umschweife auf. Als Beispiele nannte er die hohen Kosten für die Mehrzweckhalle Mastbrook und fehlende Angebote für Jugendliche. „Wenn etwas in Rendsburg gebaut wird, dann sind es in den letzten Jahren altengerechte Wohnungen.“ Auch Willi Wacker machte auf die hausgemachten Probleme aufmerksam. Wer ein 30 Euro teures Knöllchen auf dem Schloßplatz oder in der Torstraße kassiere, hüte sich vor weiteren kostspieligen Besuchen im Stadtzentrum. „In die Innenstadt müssen wieder mehr Lebensmittelgeschäfte. Dann läuft’s da auch wieder“, schlug Karin Sohrt vor.

„Mir als Neu-Rendsburger ist sofort der hohe Leerstand von Geschäftsflächen und Altstadthäusern aufgefallen – unfassbar, welche Schätze brachliegen“, merkte Reinhard Noeske an. Hedda Biellings stimmte ihm zu. „Die Schätze liegen aber nicht nur brach – sie sind und werden so marode, dass sie nicht mehr zu restaurieren sein werden.“

Nach Ansicht von André Kroll ist es ein Unterschied, „ob ich auf Sightseeing-Tour bin oder etwas zu erledigen habe“. Durch den Umbau des Paradeplatzes habe man die Königstraße abgeschnitten und die Innenstadt zerstückelt. Die große Fläche sei praktisch ungenutzt. Torben Frank warf die Frage in den Raum, wie hoch der Anteil der Mitarbeiter der Stadtverwaltung ist, die selbst in Rendsburg wohnen und leben. „Ich vermute, dass die Mehrheit aus den Umlandgemeinden einpendelt. Ich befürchte, dass das ein Teil des Problems ist.“

Guido Froese, Chef des Nordkollegs und mit seiner Familie seit zehn Jahren in Rendsburg, rief zur Eigeninitiative auf. „Wenn wir etwas anders haben möchten, dann müssen wir unseren Teil auch leisten. Beispiel: Wer ein Kino haben will, muss ab und zu mal hingehen.“