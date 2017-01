Filmcrew in Hohn : Schweighöfer und Schweiger drehen in Hohn

1 von 1 Foto: 2017 Pantaleon Films/ barefoot films/ Warner Bros. Entertainment/ Erfttal Film und Fernsehproduktion 1 von 1

Ein bewährtes Duo der deutschen Filmszene steht derzeit wieder gemeinsam vor der Kamera: Til Schweiger und Matthias Schweighöfer drehen aktuell auf dem Nato-Flugplatz in Hohn Szenen für ihren neuen Film. Der Arbeitstitel dafür lautet „Hot Dog“ – und so könnte auch der Film heißen, der am 23. Dezember dieses Jahres in die Kinos kommen soll. Zuletzt hatten die beiden vor knapp zehn Jahren gemeinsam vor der Kamera gestanden. Damals für den Film „Zweiohrküken“. Für die Kameraden des Lufttransportgeschwaders 63 ist es nicht der erste Besuch einer Film-Crew: Erst im Juni 2015 wurden bei ihnen Aufnahmen für eine Tatort-Folge rund um Komissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) gedreht.

