Doppel-Olympiasieger : Schoof rudert weiter für seine Heimat

Lauritz Schoof nimmt Kurs auf die nächste Herausforderung. Der Goldmedaillengewinner von London (2012) und Rio (2016) steuert jetzt Tokio an. Der Weltklasse-Ruderer will bei den Olympischen Spielen in der Hauptstadt von Japan im Jahr 2020 antreten. Das Training im Olympiastützpunkt Dortmund hat begonnen. Gleichzeitig büffelt der 26-Jährige im neunten Semester an der Universität in Bochum für sein Medizinstudium. Die Doppelbelastung stört den gebürtigen Westerrönfelder keineswegs. Im Gegenteil: „Ich bin ein Mensch, der eine Aufgabe braucht.“

Der Spitzensportler hat auf seinem Weg zu weiteren Erfolgen treue Wegbegleiter an Bord. „Wir drücken schon jetzt fest die Daumen“, kündigt Rolf Teucher, der Vorsitzende der Stiftung Spar- und Leih-Kasse an. Schon seit 2010 unterstützt die Stiftung gemeinsam mit der Sparkasse Mittelholstein AG die Laufbahn des Amateursportlers finanziell. Die Zusammenarbeit ist nun um vier weitere Jahre verlängert worden. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie Lauritz Schoof seine steile Karriere gemacht hat“, bekennt Manfred Buncke, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse: „Wir haben schon früh an sein Ausnahmetalent geglaubt.“

Auch der Sportler pflegt die Verbundenheit zu seinen Sponsoren. „Man braucht Unterstützer und ich bin sehr froh, dass ich diese Förderer schon früh und verlässlich in Rendsburg hatte.“ Er habe nicht nur finanziellen Rückhalt, sondern auch viel menschlichen Zuspruch erhalten. Diesen Rückhalt bekomme er auch im Rendsburger Ruderverein, in dem er immer noch Mitglied ist. Mit den Freunden im Heimatverein fühlt sich Lauritz Schoof eng verbunden. Denn in der Ruderriege des Herder-Gymnasiums und ab 2006 im Verein habe er mit dem Rudern begonnen. „Diese Verbundenheit gibt man nicht auf. Hier finde ich meine Bodenhaftung“, gesteht der „Goldjunge“, der oft seine Familie in Westerrönfeld und auch seine alten Ruder- und Schulfreunde besucht.

Derzeit ist der Doppel-Olympiasieger erneut für einige Tage zurück in der Heimat. Nach dem Wochenende allerdings geht es wieder ins Ruhrgebiet zum Studium und Sport. Täglich trainiert der Ruderer fünf Stunden im Stützpunkt in Dortmund. Im Herbst 2018 werde er die Einheiten noch intensivieren, um 2020 für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert zu werden. Lauritz Schoof will wieder ganz oben auf dem Siegerpodest stehen. Sponsor Rolf Teucher wünscht schon jetzt: „Toi, toi, toi.“

von Helma Piper

erstellt am 21.Jan.2017 | 06:30 Uhr