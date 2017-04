MS „City of Amsterdam“ und MS „Conmar Bay“ : Schiffskollision auf Nord-Ostsee-Kanal bei Breiholz

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder, dpa 1 von 1

Am Samstagmorgen um 10.55 Uhr kollidierten in Höhe des Kanalkilometers 48 in der Gemeinde Breiholz, Kreis Rendsburg-Eckernförde, zwei Frachtschiffe im Nord-Ostsee-Kanal.

Nachdem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde das MS „City of Amsterdam“ zuvor von einer Windböe erfasst und geriet so auf die Gegenseite des Fahrwassers. Dort rammte sie das MS „Conmar Bay“.

An beiden Schiffen kam es zu Beschädigungen. Personen wurden bei diesem Zusammenstoß nicht verletzt. Zur genaueren Begutachtung der Beschädigungen machten beide Schiffe in den nächstgelegenen Häfen fest.

