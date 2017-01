Polizeibilanz : Ruhige Silvesternacht mit kleinen Bränden

vergrößern 1 von 2 Foto: becker (2) 1 von 2

Weniger Einsätze und Gewalt, aber zwei Brandstiftungen ohne Verletzte – das ist die Silvesterbilanz der Polizei. „Es war ein ruhiger Jahreswechsel“, so ein Sprecher. Die Regionalleitstelle dokumentierte für den Kreis 97 Einsätze (101 im Vorjahr) zwischen Silvester, 18 Uhr, und gestern Morgen, 6 Uhr. Im Bereich der Rendsburger Polizei waren es 35 Fälle, darunter vier Körperverletzungen (elf im Vorjahr). Meist spielte Alkohol eine Rolle. Es folgten Streits (auch in Familien), Ruhestörungen und Vandalismus, meist durch Böller. Um 22 Uhr fing ein Altkleidercontainer in der Vierzonstraße Feuer. Um 4 Uhr wurden aus der Bertha-von-Suttner-Straße in Büdelsdorf brennende Mülltonnen gemeldet. In der Nobiskrüger Allee beschädigten Unbekannte Pkw-Außenspiegel. Zwei Verdächtige wurden gesehen, als sie in Richtung Sportplatz flüchteten.

von Frank Höfer

erstellt am 01.Jan.2017 | 18:28 Uhr

