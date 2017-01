NotlaGE : Rettungsschwimmer rufen um Hilfe

vergrößern 1 von 3 Foto: piper 1 von 3

Die Lebensretter fühlen sich vor die Tür gesetzt. Denn die Schwimmer mussten bis zum Jahresende ihren Lagerraum verlassen. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hatte den Mitgliedern der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) in Rendsburg die gemietete Stellfläche in dem Gebäude für den Löschzug-Gefahrgut in der Graf-von-Stauffenberg-Straße gekündigt. Die Begründung hieß ohne nähere Erklärung: Eigenbedarf. Bei der Suche nach einer neuen Unterkunft hofften die Nothelfer auf die Unterstützung des Rendsburger Bürgermeisters Pierre Gilgenast sowie des Landrats Rolf-Oliver Schwemer. „Bisher haben wir von beiden Seiten keine Antwort auf unsere Bittschreiben erhalten“, bedauert DLRG-Sprecher Tom Matzen.

„Die Folgen der Kündigung sind verheerend“, sagt Matzen. Denn auf der rund 100 Quadratmeter großen Fläche seien die Boote und Rettungsgeräte der Taucher sowie Materialien der Wettkampfsportler gelagert worden. Durch die zentrale Lage der Graf-von-Stauffenberg-Straße am Uhrenblock konnte die Gruppe der Taucher im Notfall schnell das Lager erreichen, die Boote und Geräte holen und unkompliziert die Gewässer rund um Rendsburg anfahren. Die Nutzung der Abstellmöglichkeit sei „vergleichsweise kostengünstig“ gewesen. Auch die Zusammenarbeit mit den Kameraden des Technischen Hilfswerks (THW) und der Feuerwehr sei reibungslos verlaufen.

„Ein ehrenamtlich tätiger Verein, der sich ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert, kann sich keine teure Unterstellmöglichkeit leisten“, beschreibt der Sprecher die Probleme, eine Alternative zu finden. Mittlerweile haben die DLRG-Mitglieder zwar eine 90 Quadratmeter große Hallenfläche auf dem „Oktogon-Gelände“ der ehemaligen Feldwebel-Schmid-Kaserne gemietet. „Aber wir müssen dort deutliche Einschnitte hinnehmen“, beklagt Tom Matzen. Erstens sei die Miete doppelt so teuer. Zweitens sei die Lage der Halle nicht so zentral wie zuvor in der Innenstadt und drittens gebe es dort bisher kein fließendes Wasser, um die Boote und Materialien vom Salzwasser abzuspülen. Daher sei diese Halle nur eine „Übergangslösung“.

Die Tauchergruppe bildet nach Angaben von Tom Matzen einen „wichtigen Baustein“ der DLRG-Arbeit in Rendsburg. Zu der rund 30-köpfigen Gruppe gehören neun Einsatztaucher, Signalmänner sowie Taucheinsatzführer. Die Rettungskräfte verfügen über einen Geräteanhänger, ein Hochwasserboot, das deutschlandweit eingesetzt werden kann und ein Schlauchboot für Regatta-Fahrten und auch für die Absicherung bei Veranstaltungen auf dem Wasser.

Sollte kein Ersatz für die Oktogon-Notlösung gefunden werden, droht nach Meinung der DLRG-Mitglieder das Aus für die Tätigkeit der Rendsburger Lebensretter im Bereich Tauchen. Doch wenn die Arbeit dieser Gruppe eingestellt werden müsse, „gibt es im Kreis Rendsburg-Eckernförde nur noch die Einsatztaucher der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde.“ Es gebe dann auch keine Rendsburger DLRG-Abteilung mehr, die Boote für Einsätze unterhält. „Ein schnelles Eingreifen bei Unfällen am Wasser ist dann nicht mehr möglich.“ Auch dem Wasserrettungszug Nord, der unter anderem im Elbe-Hochwasser 2013 eingesetzt war, werde eine ganze Gruppe entzogen. Und es werde die Talentförderung und Ausbildung des Outdoor-Sports eingeschränkt.

Das alles müsse verhindert werden. Die Suche nach einer neuen Lagerfläche gehe weiter. Die Nothelfer seien aber nun ihrerseits auf Hilfe angewiesen. Die DLRG Rendsburg, als größter Rettungsschwimmverein, fühle sich von der Stadt und vom Kreis allein gelassen, bekennt Tom Matzen. Die mangelnde Unterstützung sei unverständlich, „besonders wenn man bedenkt, dass die DLRG stets zur Hilfe geeilt ist, wenn sie gefordert wurde.“

