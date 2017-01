Rest vom Fest endet im Schredder

1 von 1 Foto: ksc 1 von 1

Sie lassen Kinderaugen leuchten und haben sogar das Zeug dazu, waschechte Ehestreits zu verursachen – hinsichtlich Farbe, Form und Größe gehen die Geschmäcker oft auseinander. Doch die Aufmerksamkeit, die den Weihnachtsbäumen zuteil wird, ist meist nur von kurzer Dauer. Seit Montag nun werden die ausgedienten Bäume kreisweit eingesammelt und entsorgt.

Mitarbeiter der Abfallunternehmen Remondis und „Graf Recke“ holen im Auftrag der Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde Nordmanntanne, Blaufichte und Co. von Straßenrändern und Sammelstellen ab. In den eingesetzten Pressmüll-Fahrzeugen werden die Bäume dann zusammengedrückt. „Dadurch sind sie kompakter. Wir wollen ja nicht nur Luft durch die Gegend fahren“, erklärt AWR-Geschäftsführer Ralph Hohenschurz-Schmidt. Bei diesem Arbeitsgang würden viele Bäume bereits zerbrechen, weil sie so trocken seien. „Man kann sie aber noch erkennen, wenn sie hier auf dem Recyclinghof ankommen.“ Dort werden die Nadelgewächse gesammelt, bis eine ausreichend große Menge zusammengetragen wurde. Für den nächsten Arbeitsschritt wird nämlich ein Schredder benötigt, den die AWR nicht selbst besitzt, sondern ausleihen muss.

Schließlich werden die zerkleinerten, geschredderten Bäume getrennt in das sogenannte Über- und Unterkorn. Das Unterkorn, also kleine Bestandteile, werden kompostiert. Das Überkorn, die Holzanteile von mindestens 80 Millimetern Größe werden an Biomasse-Verbrennungsanlagen verkauft und dort zur Stromerzeugung genutzt. Die AWR erhält zwar ein bisschen Geld für das Material, „aber der Holzpreis war früher besser. Es gab Zeiten, da hat man etwa 25 Euro pro Tonne bekommen, derzeit sind es zwischen fünf und zehn Euro“, berichtet Hohenschurz-Schmidt. Damit seien nicht mal annähernd die Sammelkosten gedeckt. „Aber immerhin sparen wir uns so die Arbeit der Kompostierung. Und das ist auch Aufwand.“ Die Sammelkosten werden im Übrigen durch das Gesamtentgelt der Bürger gedeckt.

Manche Orte – wie beispielsweise Bredenbek – haben sich aus der Sammelaktion ausgeklinkt. „Es gibt Dörfer, in denen Gemeinde oder Feuerwehr Brauchtumsfeuer veranstalten und dafür die Bäume selbst einsammeln“, berichtet Ralph Hohenschurz-Schmidt. „Das ist aus meiner Sicht ein etwas sinnloses Verbrennen, weil die Energie ja verloren ist. Aber dort müssen wir dann eben auch nicht hinfahren.“ Im vergangenen Jahr wurden im Kreis Rendsburg-Eckernförde 252 Tonnen Weihnachtsbäume eingesammelt. Mit einer Zahl in dieser Größenordnung rechnet der AWR-Geschäftsführer auch in diesem Jahr wieder. Bei einem Durchschnittsgewicht von zehn bis 14 Kilogramm seien es also gut 20 000 Bäume gewesen, die bei der AWR ihr Ende gefunden haben.

In diesem Jahr dauert die Sammlung vom 9. bis zum 30. Januar. „Wer seinen Abfuhrtermin verpasst hat, kann seinen Weihnachtsbaum bis zum 31. Januar kostenlos auf allen Recyclinghöfen abgeben“, lässt Hohenschurz-Schmidt wissen. So oder so gilt: Der Baum sollte vollständig abgeschmückt sein, denn in der Kompostierung sind keine Fremdstoffe gewünscht. „Ist der Baum schlecht oder gar nicht abgeschmückt, bleibt er liegen.“ Das käme zwar nicht oft, aber immer mal wieder vor.

Seinen eigenen Baum hat der Müll-Fachmann zwar schon längst abgeschmückt, sich aber noch nicht endgültig davon getrennt. „Er gefällt meiner Mutter in diesem Jahr so gut, dass wir ihn auf die Terrasse gestellt haben, wo sie ihn nun immer noch bewundern kann.“ Und so wird es noch eine Weile dauern, bis von seinem Weihnachtsbaum nicht mehr übrig bleibt als ein mittelgroßer Eimer voll geschredderten Materials.

von Katrin Schaupp

erstellt am 13.Jan.2017 | 10:53 Uhr