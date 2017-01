Hubschrauber : Rendsburger Luftretter sehen nachts jetzt besser

1 von 1 Foto: drf luftrettung 1 von 1

Seit November starten die Besatzungen von „Christoph 42“ mit einer moderneren Maschine. Jetzt erlebt die Rendsburger Station der DRF-Luftrettung wieder eine Premiere: Erstmals nutzen die Piloten Nachtsichtbrillen . Die Schulung am Boden, in der die Grundlagen der Technologie vermittelt werden, läuft bereits. Ab Montag beginnt der praktische Teil in der Luft. Die Brillen-Fachbezeichnung: „Night Vision Goggles“ – verstärken das Restlicht und ermöglichen eine detaillierte Erkundung des Landeplatzes und möglicher Hindernisse auch im Dunkeln. „Christoph 42“ hob im vergangenen Jahr zu 1483 Einsätzen ab, 82 weniger als im Jahr zuvor.

von Frank Höfer

erstellt am 27.Jan.2017 | 21:36 Uhr

