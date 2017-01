Unfall-prävention : Rendsburg plant Mietführerschein für Flüchtlinge

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Die Männer hatten Hunger. Also besorgten sie sich Tiefkühl-Pommes und gaben sie in einen mit Öl gefüllten Topf. Dann verließen die sechs Asylbewerber die Küche – und vergaßen das Essen auf dem Herd. Als sie später die blubbernde und spritzende Masse mit Wasser ablöschen wollten, kam es zur Verpuffung. Verletzt wurde niemand, doch die Küche war nicht mehr zu gebrauchen. Sie musste renoviert werden.

Der Unfall, der sich im vergangenen Spätsommer in einer Flüchtlingswohnung in der Rendsburger Altstadt ereignete, steht beispielhaft für ein Problem, das den Verantwortlichen im Rathaus zunehmend Sorge bereitet. Viele Asylsuchende sind auf das Leben in eigenen vier Wänden kaum oder gar nicht vorbereitet. Vor allem Menschen, die bis zu ihrer Flucht in ländlicher Umgebung gelebt haben, wissen selbst mit einfachsten technischen Hilfsmitteln nichts anzufangen oder bedienen diese falsch. Folge sind verstopfte Abflussleitungen, überflutete Wohnungen oder eben Küchenbrände.

„Dinge, die für uns selbstverständlich sind, sind vielen Geflüchteten unbekannt“, sagt Sozialpädagoge Matthias Niemann aus dem Fachdienst Integration im Rathaus. „Wir haben Glück gehabt, dass bisher nichts Großes passiert ist.“ Die im vergangenen Jahr aus der Taufe gehobene Abteilung arbeitet deshalb an einem Präventionsmodell, das sich in abgewandelter Form bereits in Berlin bewährt hat. Flüchtlinge sollen in die wichtigsten Grundkenntnisse, die ein Mieter beachten sollte, eingewiesen werden. Themen sind zum Beispiel die richtige Mülltrennung, die Funktionsweise eines Heizungsthermostats sowie Zweck und Handhabung eines Sicherungskastens. Ihr Wissen sollen die Ankömmlinge in einer Art Mietführerschein nachweisen können. „Unser Ziel ist, dass Vermieter ihn anerkennen“, so Niemann. Deshalb suche man das Gespräch mit den Wohnungsbaugenossenschaften.

56 Wohnungen hat die Stadt für dauerhaft in Rendsburg lebende Flüchtlinge angemietet. Bis auf vier sind alle belegt. Mit Stand 1. Dezember bezogen 365 Personen als Asylbewerber Leistungen. Hauptherkunftsländer sind Syrien, Afghanistan, Irak, Eritrea und Iran.

von Frank Höfer

erstellt am 06.Jan.2017 | 06:03 Uhr

