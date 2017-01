Transdev Nord : Rendsburg klagt über schmutzige Pannenbusse

vergrößern 1 von 2 Foto: höf 1 von 2

Rendsburg | Angelika Passig ist auf Busse angewiesen. Seit Jahren nutzt die Rentnerin aus Schacht-Audorf die Linien 1, 2 oder 3, um von der Nobisfähre kommend ihre Ziele im Stadtgebiet zu erreichen. Am Montag wurde die 63-Jährige im wahrsten Sinne des Wortes kalt erwischt. Gleich zwei Busse, die um 13.17 Uhr und 13.37 Uhr an den Fährzufahrten auf Rendsburger Seite hätten halten sollen, tauchten einfach nicht auf. Angelika Passig musste eine Stunde bei frostigen Temperaturen ausharren. Erst dann fuhr wieder ein Linienbus.

„Unmöglich“ findet die treue Stadtverkehr-Kundin das. Seitdem die Strecken nicht mehr von T. H. Sievers, sondern von Transdev Nord bedient werden, haben sich Service und Zuverlässigkeit ihrer Meinung nach deutlich verschlechtert. „Die Busse sind außen völlig verdreckt, die Fahrer unfreundlich, die Busse kommen zu anderen Zeiten als im Fahrplan, oder sie kommen gar nicht.“

Grund für das Fernbleiben einzelner Busse zu Wochenbeginn waren offenbar massive technische Probleme, mit denen der neue Betreiber des Stadtverkehrs zu kämpfen hat. Nach Informationen der Landeszeitung sind bereits sieben von 17 fabrikneuen Fahrzeugen eines polnischen Herstellers zeitweise ausgefallen. Ein Liegenbleiber wurde am Dienstagmittag am ZOB auf einen gelben Anhänger gehoben und abgeschleppt, vor den Augen dutzender wartender Passanten. Zwei weitere Exemplare ereilte dieses Schicksal gestern Morgen. Mal schlug eine Brandmeldeanlage grundlos Alarm, mal streikte die elektronische Motorsteuerung bei der Kälte.

Der Stadtverkehr-Betreiber nannte gestern keine Zahlen ausgefallener Busse und Verbindungen. Bestätigt wurde nur, dass es Probleme gab. „Der kurzfristige Ausfall einzelner Leistungen konnte behoben werden und es sind wieder alle Busse im Einsatz“, hieß es aus der Pressestelle der Norddeutschen Verkehrsbetriebe (NVB). Das Tochterunternehmen von Transdev Nord bedient unter anderem die Linien 1, 2 und 7 mit den blauen Bussen.

Alle stammen aus einem Werk in Polen. Zu ihrem äußerlichen Zustand gab es ebenfalls eine Stellungnahme. Die Fahrzeuge mit den Kennzeichen „RD-NV ...“ sind so stark verschmutzt, dass ihre Grundfarbe stellenweise kaum noch zu erkennen ist. Die Scheiben vor allem hinten und an der Seite werden von einem schwarzbraunen Schleier verdunkelt. Deutlich sauberer sind die Busse, die in der Verantwortung von Graf Recke, einem weiteren Subunternehmen stehen (zu erkennen am Kennzeichen „RD-GR ...“). Kommentar dazu aus der Pressestelle der NVB: „Unsere Fahrzeuge werden regelmäßig gereinigt. Leider kann es aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen temporär zu verstärkten Verschmutzungen kommen, die wir leider nicht gänzlich ausschließen können.“

Beim Kreis, der die Konzession für den Stadtverkehr zu Jahresbeginn an den neuen Betreiber vergeben hatte, sammelt man derzeit alle Informationen und Reaktionen von Kunden. „Als Aufgabenträger haben wir Qualitätsstandards vertraglich vereinbart. Das werden wir uns genau angucken“, sagte Dr. Martin Kruse, der Leiter des Fachbereichs „Regionalentwicklung, Bauen und Schule“. Ihm waren bis Mittwochnachmittag vier defekte Busse gemeldet worden. Nach seinen Worten habe es sich um „die üblichen Kinderkrankheiten bei Neufahrzeugen“ gehandelt. Vereinzelte Beschwerden gab es laut Kruse ebenfalls – deren Zahl sei jedoch noch im Rahmen.

