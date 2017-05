Vorläufiges Zwischenergebnis : Rendsburg bleibt Rot, aber mit Abstrichen

vergrößern 1 von 1 Foto: Höfer 1 von 1

Bei der Landtagswahl gibt es zwar auch in Rendsburg Verluste für die SPD, aber sie fallen nicht so stark aus wie auf der Landesebene. Nach Auszählung von 13 von insgesamt 16 Wahlbezirken (hinzu kommen noch drei Briefwahlbezirke) liegt die SPD mit 30,7 Prozent der Stimmen vorn. Bei Urnengang vor fünf Jahren waren es 33,1 Prozent. Bei der CDU gibt es kaum Bewegung. Sie liegt derzeit bei 26,5 Prozent (26,4 Prozent im Jahr 2012): Drittstärkste Kraft sind die Grünen, die auf 13,5 Prozent kommen und sich gegenüber der letzten Landtagswahl um 1,6 Punkte verbessern. Auf Platz 4 landet die FDP mit 8,7 Prozent und verdrängt damit die Piraten von dieser Position, deren Stimmenanteil von 9,3 Prozent auf aktuell 1,4 Prozent zusammenschmilzt. Der SSW verliert leicht, und zwar von 6,7 auf 5,8 Prozent. Die Linken verbessern sich von 3,2 auf 4,7 Prozent. Die AfD erreicht in Rendsburg aus dem Stand 6,5 Prozent – besser als im Landesschnitt.

von Dirk Jennert

erstellt am 07.Mai.2017 | 19:35 Uhr