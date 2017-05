Landgericht Kiel : Rätselhafter Mord in Rendsburg: Prozess soll Klarheit bringen

vergrößern 1 von 1 Foto: Horst Becker 1 von 1

Kiel | Ein Prozess um einen rätselhaften Mord beginnt an diesem Mittwoch vor dem Kieler Landgericht. Angeklagt ist ein 34-Jähriger, der seinen Schwager in einer Autowerkstatt in Rendsburg mit drei Schüssen in den Kopf getötet haben soll. Die Hintergründe der Tat liegen trotz monatelanger Ermittlungen noch im Dunkeln. Der Angeklagte habe bisher zu den Vorwürfen geschwiegen, auch die Ermittlungen im Umfeld hätten „nichts Greifbares“ erbracht, sagte Oberstaatsanwalt Achim Hackethal. Zu Prozessbeginn könnte der 34-Jährige nun sein Schweigen brechen. Der Verteidiger habe angekündigt, dass der Mann sich einlassen werde, erklärte Hackethal.

Der Angeklagte muss sich wegen heimtückischen Mordes verantworten. Er soll am 6. August 2016 in der Kfz-Halle an seinen Schwager herangetreten sein, der auf dem Fahrersitz eines Wagens saß. Laut Anklage soll er drei Mal durch die geöffnete Autotür geschossen haben. Der 31-Jährige starb noch am Tatort. Kurz zuvor soll der mutmaßliche Schütze das Opfer noch bei der Polizei wegen angeblicher schwerwiegender Delikte beschuldigt haben.

Das Schwurgericht hat sieben Verhandlungstage anberaumt. Am ersten Prozesstag will die Kammer sechs Zeugen hören, darunter drei Polizeibeamte. Die Witwe des Opfers und seine beiden Kinder treten als Nebenkläger vor Gericht auf. Ihr Rechtsanwalt erklärte, sie wollten im Verfahren „endlich Antworten auf das Warum bekommen“.

von dpa

erstellt am 02.Mai.2017 | 13:25 Uhr