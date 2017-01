Hanerau-Hademarschen : Radikales Facelifting – Häuser weichen Supermarkt

1 von 1 Foto: Kühl 1 von 1

Das Ortszentrum von Hanerau-Hademarschen bekommt derzeit ein ziemlich rigoroses „Facelifting“ verpasst. Fünf Häuser wurden abgerissen, um Platz für einen geplanten Netto-Markt zu schaffen. Netto ist aber zwischenzeitlich abgesprungen. Stattdessen soll jetzt an gleicher Stelle ein Aldi-Markt der neuesten Generation errichtet werden – nur hundert Meter entfernt vom bisherigen Aldi-Standort, dessen Neubau erst 2011 eingeweiht wurde. Um das aktuelle Bauvorhaben voranzubringen, hatte die Gemeindevertretung eine Sondersitzung abgehalten – auf der zwar einstimmige Beschlüsse fielen, dennoch auch kritische Stimmen laut wurden.

Der Bebauungsplan Nr. 20 „Sondergebiet Einzelhandelsmarkt“, den die Kommunalpolitiker in der Sitzung mit zwei jeweils einstimmigen Beschlüssen auf den Weg brachten, verändert das Gesicht der Gemeinde Hanerau-Hademarschen auf gravierende Weise.

Bevor er den Einleitungs- und den Aufstellungsbeschluss für B-Plan Nr. 20 fasste, billigte der Gemeinderat erst noch eine Änderung des B-Plans Nr. 17 „Großflächiger Einzelhandel – Lebensmittelmarkt Theodor-Storm-Straße“, der sich auf das 2009 eingerichtete Sondergebiet bezieht, auf dem 2011 ein neuer Aldi-Markt eingeweiht wurde. „Direkt an der Theodor-Storm-Straße besteht kleinteilige Bebauung mit gemischter Nutzung“, heißt es in der Beschlussvorlage, welche die Gemeindevertreter am Donnerstagabend vorgelegt bekamen: „Auf einigen der Nachbargrundstücke des Plangebiets sind in jüngster Zeit Leerstände entstanden. Es ist geplant, die dortigen Gebäude abzureißen, die Grundstücke zusammenzulegen und dort einen Einzelhandelsstandort zu schaffen.“

Dieser „geplante“ Abriss ist nun schon erfolgt. Bagger und Schuttberge zeugen davon. Ursprünglich sollte Platz für einen Netto-Markt geschaffen werden. Vor einem halben Jahr hatte das Planungsbüro „MR Consultants“ eine 40-seitige „Auswirkungs- und Verträglichkeitsanalyse“ zu den Ansiedlungsabsichten vorgelegt. Auftraggeber dieser Analyse war die Tepker Immobilien GbR, die für Grundstücksaufkauf, Häuserabriss und Supermarktneubau verantwortlich ist. Firmeninhaber Christian Tepker ist auch Bauausschuss-Chef. Wegen Befangenheit durfte er bei der Sitzung nicht mit beraten und beschließen.

Der Platz ist also frei. Nur Netto ist von seinem Vorhaben zurückgetreten – aber dafür Aldi eingesprungen. „Der bisher im Plangebiet ansässige Lebensmittel-Discounter will dorthin umziehen, da die Lage direkt an der Straße vorteilhafter“, heißt es in der Beschlussvorlage. Wie Maurice Witt von der Aldi-Immobilienverwaltung dem Gemeinderat erläuterte, will Aldi einen neuen Markt der neuesten Generation bauen. „Das wird einer von den ersten Märkten sein, die so ausgestattet sind“, kündigte Witt an. Die Verkaufsfläche soll von 800 auf 1000 Quadratmeter vergrößert werden.

„Das ist nun in 20 Jahren schon der vierte Aldi-Standort in Hanerau-Hademarschen“, stellte Gemeindevertreter Otto Griefnow mit Blick auf zwei weitere ehemalige Aldi-Filialen im Ort (Im Kloster und in der Westerstraße) fest. Angesichts der geplanten Zufahrt für Markt Nr. 4 befürchtet Griefnow eine „unmögliche Verkehrssituation auf diesem Ende“. „Wir haben dann in der Theodor-Storm-Straße alle 20 bis 30 Meter auf der gleichen Seite eine Zufahrt nach der anderen: zur Tankstelle, zum Mühlenweg, zum alten Aldi-Markt, zum neuen Aldi-Markt, zur Apotheke, zur Blumenstraße – und dann kommt die große Kreuzung Ecke Kaiserstraße.“ Das sei „ein äußerst unglücklicher Umstand“, meinte Griefnow. Kritikwürdig fand der Kreistagsabgeordnete auch die im Planungsentwurf heruntergespielten Umweltauswirkungen: „Man sollte hier dem Umweltgedanken mehr Rechnung tragen, zum Beispiel durch die Anlage von Knicks und Grünstreifen.“ Bedenken, die Bürgermeister Thomas Deckner zerstreute.

Hinsichtlich einer Nutzung des bisherigen Markts verhandelt Aldi mit der niederländischen Einzelhandelskette „Action“. Das Unternehmen hat bereits 850 Filialen in Holland, Belgien, Frankreich, Luxemburg und Deutschland errichtet und ein vielfältiges Sortiment: Heimtextilien, Heimwerkerbedarf, Fashion, Spielzeug, Dekoartikel, Körperpflege, Tier- und Gartenzubehör, Hobby, Partyartikel und Bürobedarf. „Wir haben ein Interesse daran, so schnell wie möglich eine Lösung für unseren alten Standort zu finden“, betonte Witt.





