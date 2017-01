Bauausschuss : Politiker wollen schnelle Zwischenlösung für Waldkindergarten

1 von 1 Foto: oha 1 von 1

Der Wirbel über die nicht genehmigte Schutzhütte für den Waldkindergarten hat eine Fortsetzung gefunden. Am heutigen Dienstagabend traf der Rendsburger Bauausschuss dazu eine einstimmige Entscheidung. Auf Antrag der CDU wurde beschlossen, dass die Verwaltung schnellstens eine Zwischenlösung für eine Schutzunterkunft schaffen soll. So könnte man auf dem Parkplatz des Nordkollegs einen Bauwagen aufstellen. Falls dies nicht möglich sei, sollen die Beamten nach anderen Wegen suchen, um beispielsweise im Rahmen eines Bauleitverfahrens eine Dauerlösung zu ermöglichen.

Die Union begründete ihren Vorstoß mit dem großen Bedarf an Kindergartenplätzen in Rendsburg. Die Kosten für eine entsprechende Bauleitplanung seien um ein Vielfaches geringer, als die Baukosten beziehungsweise Baukostenzuschüsse einer festen Regelgruppe. Auch wenn sich jetzt Landes- und Bundespolitik für eine grundsätzliche Regelung eingeschaltet haben, bestehe vor Ort dringender Handlungsbedarf. Dass die Vorschriften es nicht zuließen, für die Kinder einen Unterschlupf zu schaffen, sei eine "Situation, die an Verrücktheit ja nicht zu überbieten ist", sagte die CDU-Ratsfrau Anja Ilgenstein,

Bürgermeister Pierre Gilgenast sagte, dass er am Dienstag mit Vertretern des Innenministerium zusammenkommen werde. Das "Sperrwerk an Vorschriften", das den Bau von Schutzhütten und die Aufstellung von Bauwagen verhindere, sei nicht länger haltbar.

von Dirk Jennert

erstellt am 31.Jan.2017 | 12:51 Uhr

