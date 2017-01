Flucht im Taxi : Pizzabote in Rendsburg auf offener Straße überfallen

Rendsburg | Ein Unbekannter hat einen Pizzaboten in Rendsburg auf offener Straße angegriffen und beraubt. Der 18-jährige Pizzabote sei bei dem Überfall am Dienstagabend gegen 23 Uhr leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der junge Mann war telefonisch in die Friedhofsallee bestellt worden. Dort erwartete ihn ein Mann auf offener Straße, gab sich als Kunde aus und griff ihn unvermittelt an.

Nachdem der Täter dem Opfer die Geldbörse entrissen hatte, flüchtete er mit einem Taxi, in dem sich offenbar ein Komplize befand, in Richtung Hindenburgstraße. Der Pizzabote wurde in der Imlandklinik ambulant behandelt.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein - bisher ohne Erfolg. Die Kripo Rendsburg ermittelt und geht davon aus, dass es sich bei dem Fluchtfahrzeug möglicherweise um kein echtes Taxi handelte. Der Räuber wird als etwa 1,80 Meter groß und schmächtig beschrieben. Er sprach akzentfrei Deutsch und trug eine dicke, dunkle Winterjacke mit Kapuze.

Die Polizei fragt: „Wer hat in der Nacht zum 25. Januar in Rendsburg Beobachtungen im Zusammenhang mit einem gelblichen Daimler Benz Kombi mit oder ohne Taxischild gemacht? Wem sind vor und nach dem Überfall verdächtige Personen im Bereich Friedhofsallee / Preußerstraße aufgefallen?“ Die Polizei erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 04331-208450.

25.Jan.2017 | 16:48 Uhr

