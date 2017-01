Osterrönfeld fühlt mit den Opfern

1 von 1 1 von 1

Nur noch ein Haufen Schutt ist von dem Wohnhaus an der Dorfstraße in Osterrönfeld übrig, das am Sonntagnachmittag durch eine Explosion und ein Feuer zerstört wurde. Verbrannte Holzbalken, verbogene Eisenträger, Mauersteine, Möbel, Kleidung – es wird deutlich, dass die fünf Bewohner des Zweifamilienhauses ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. Das bewegt auch den Eigentümer. „Es geht mir nicht so sehr um mein Haus, sondern um die Bewohner. Alles, was sie hatten, ist verbrannt“, stellte er mitfühlend fest. Er fühle mit den beiden Schwerverletzten und sei froh, dass die drei leichter Verletzten das Krankenhaus schnell wieder verlassen konnten.

Diese hätten bei Verwandten Unterkunft gefunden, berichtete der Eigentümer, dem auch das Nachbarhaus gehört. Dieses war durch einen umstürzenden Giebel im Dachbereich beschädigt worden. Gestern wurde der Schaden von Handwerkern repariert. Auch die Stromversorgung, die während der Löscharbeiten abgestellt wurde, ist wieder hergestellt, so dass die Bewohner dort wieder einziehen können.

„Der Schock sitzt tief“, sagte Bürgermeister Bernd Sienknecht gestern an der Unglücksstelle. Die Gemeinde kümmere sich darum, Ersatzwohnungen für die Betroffenen zu finden. In der ersten Nacht seien diese bei Verwandten untergekommen, aber es hätten sich inzwischen Vermieter gemeldet, die Wohnungen zur Verfügung stellen könnten. Sienknecht hob das professionelle Vorgehen der Einsatzkräfte hervor. Es habe sich gezeigt, dass die Feuerwehren gut aufgestellt seien. Osterrönfelds Wehrführer Thomas Reicher berichtete, dass die Löschkräfte bis zum späten Abend im Einsatz gewesen seien. „In Absprache mit der Kripo haben wir das Wohnhaus mit einem Bagger abreißen lassen, um das Einstürzen der Giebel zu verhindern“, sagte Reicher. Auch er stellte fest, dass die Zusammenarbeit der Wehren gut funktioniert habe.

Immer wieder hielten gestern Fußgänger in der Dorfstraße an und schauten auf die Ruine des Wohnhauses. Auch in der 200 Meter entfernten Bäckerei waren die Explosion und der Brand das Hauptgesprächsthema. „Viele unterhalten sich über das Unglück“, sagte eine Verkäuferin. „Vor allem machen sie sich Sorgen um die beiden Schwerverletzten.“

