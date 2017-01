Krankenhaus in Rendsburg : Norovirus-Alarm in der Imland-Klinik

1 von 1 Foto: Fotolia 1 von 1

In der Imland-Klinik Rendsburg ist das Norovirus ausgebrochen. Betroffen ist die Internistische Station. Für sie wurde ein Aufnahmestopp verhängt. In den vergangenen Tagen sind dort sechs bis acht Patienten an Durchfall erkrankt. Die Tendenz sei „abklingend“, teilte die Klinikleitung mit. Auch mehrere Mitarbeiter des Krankenhauses haben sich angesteckt. Es gelten verschärfte Hygienevorschriften.

Besucher dürfen einen Isolationsbereich, in dem die Erkrankten behandelt werden, bis auf weiteres nur in dringenden Fällen betreten. „Wir gehen davon aus, dass es einen Eintrag von Außen gab, möglicherweise durch einen Besucher“, sagte André Bode, Leiter der Abteilung für Hygiene und Infektionsschutz. Er rechnet mit einer Besserung der Situation spätestens in der kommenden Woche.

von Frank Höfer

erstellt am 26.Jan.2017 | 15:56 Uhr

