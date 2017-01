Kreis Rendsburg-Eckernförde : Nach Explosion in Osterrönfeld: Spurensuche im zerstörten Haus

1 von 1 Foto: Horst Becker 1 von 1

Osterrönfeld | Fünf Menschen sind am Sonntag bei einer Gasexplosion in Osterrönfeld bei Rendsburg zum Teil schwer verletzt worden. Um 15.24 Uhr meldeten Anwohner eine Detonation und Feuer in einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße. Feuerwehr und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an. Zwei Bewohner erlitten schwere Brandverletzungen, sie wurden mit dem Hubschrauber in die Uniklinik nach Lübeck gebracht. Drei weitere Bewohner des betroffenen Gebäudes werden in der Imland-Klinik behandelt. Auslöser für die Explosion könnte ein defekter Gasofen gewesen sein. „Wir hoffen noch im Laufe des heutigen Tages auf genauere Erkenntnisse“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ein Sprecher kündigte weitere Untersuchungen in den Trümmern des Gebäudes an der Dorfstraße an.

Knapp zwei Stunden nach der Explosion stand Bürgermeister Bernd Sienknecht wenige Meter neben der Ruine. Noch immer qualmte es aus den Trümmern des zerstörten Wohnhauses an der Dorfstraße. „Ich bin geschockt, dass wir gleich zu Jahresbeginn wieder so ein schweres Unglück verzeichnen müssen“, sagte das Gemeindeoberhaupt mit Blick auf die Havarie der Schwebefähre ein Jahr und eine Woche zuvor.

Mehr als 100 Einsatzkräfte waren bis zum Abend vor Ort. Auch zwei Rettungshubschrauber, darunter „Christoph 42“ der DRF-Luftrettung aus Rendsburg, waren im Einsatz.

Bei den beiden Schwerverletzten soll sich um die beiden Bewohner der Ergeschosswohnung handeln, ein Mann und eine Frau im hohen Rentenalter, „beide wohl über 80 Jahre alt“, so ein Feuerwehrmann vor Ort. Ebenfalls verletzt wurden zwei Menschen in der Wohnung darüber sowie ein Bewohner des Nachbargebäudes. Auch zwei weitere Bewohner des Nachbarhauses wurden vorsichtshalber in Sicherheit gebracht. Sie durften ihr Haus nicht mehr betreten. Zur Explosionsursache übernahm die Kriminalpolizei Rendsburg die Ermittlungen.

Die Rückwand des Hauses wurde komplett herausgebrochen, in der Vorderseite klafft ein etwa vier Meter breites Loch. Wegen akuter Einsturzgefahr sollte das Gebäude noch am Abend abgerissen werden. „Der Giebel könnte sonst auf das benachbarte Haus fallen“, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Beyer.

Die Einsatzleitung hatte Thomas Reicher, der Wehrführer von Osterrönfeld. Beteiligt waren auch die Feuerwehren aus Schacht-Audorf, Schülldorf und Rendsburg. Die Feuerwehr Rendsburg stellte eine große Drehleiter zur Verfügung. Bürgermeister Sienknecht, selbst aktives Mitglied der Wehr in seinem Ort, dankte allen Rettungskräften für ihr schnelles Handeln. „Das zeigt, dass wir professionell aufgestellt sind. Das Zusammenspiel der Wehren hat ausgezeichnet geklappt.“

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Frank Höfer/Video: Daniel Friederichs

erstellt am 16.Jan.2017 | 12:43 Uhr