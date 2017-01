„Mein Nachmittag“ auf N3 : Museum sucht Statisten für Fernsehsendung

1 von 1 Foto: Jennert 1 von 1

Drei Lettern aus Blei hält Dr. Martin Westphal in der Hand. Wer Spiegelschrift lesen kann, erkennt schnell, wen der Chef der Museen im Arsenal am morgigen Mittwoch, 18. Januar, erwartet: Ein Team des NDR sendet am Nachmittag live aus dem Druckmuseum. Die Aufnahmen werden in der Sendung „Mein Nachmittag“ gezeigt (16.10 bis 17.10 Uhr auf N3). Für diesen Termin hat Westphal seine ehrenamtlichen Helfer mobilisiert, die in Gutenberg-Tracht vor den Kameras agieren werden. Zudem wünscht sich der NDR eine Fülle an Besuchern, die durch das Museum streifen. Und genau das ist das Problem: „Der Mittwoch ist immer unser besucherschwächster Tag“, sagt Westphal. Deswegen seine Bitte: Wer am Mittwoch ab 15 Uhr Zeit und Lust hat, als Statist vor der Kamera aufzutreten, ist im Arsenal herzlich willkommen. Eine Gage gibt es nicht. Allerdings muss auch niemand Geld mitbringen: Der Eintritt ins Museum ist für alle selbstverständlich frei.

von Dirk Jennert

erstellt am 17.Jan.2017 | 15:50 Uhr

