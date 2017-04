Erstligist gegen BTSV : Morgen geht es los: HSV-Tickets im Verkauf

vergrößern 1 von 1 Foto: DPA 1 von 1

Der Countdown läuft, das Warten hat in Kürze ein Ende. Morgen ab 9 Uhr sind Eintrittskarten für das Gastspiel des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV im Ticketcenter der Landeszeitung in Rendsburg (Stegen) erhältlich. Im Rahmen des shz-Fußballsommers trifft der Bundesliga-Dino am 21. Mai im Büdelsdorfer Eiderstadion auf den heimischen Verbandsligisten BTSV. Gespielt wird um den Stadtwerke Rendsburg/Sparkasse Mittelholstein-Cup. Die Preise im Vorverkauf: Stehplatz Erwachsene 12 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 7 Euro. Sitzplätze auf der überdachten Tribüne kosten 25 Euro. An den Tageskassen am Spieltag erhöhen sich die Preise jeweils um zwei Euro.

von mey

erstellt am 20.Apr.2017 | 10:53 Uhr