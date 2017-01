Aukrug : Mit dem Naturpark durch das Jahr

1 von 1 Foto: Kühl 1 von 1

Aukrug | Zum fünften Mal in Folge stammen alle 24 neuen Fotos für den Naturschutzring-Jahreskalender von Stefan Siemesgelüss. Es werde von Jahr zu Jahr nun doch schon schwieriger für ihn, neue Perspektiven auf die Fauna und Flora des Naturparks zu finden, meint der Hobby-Fotograf. „Der Naturschutzring ist ja nicht der einzige Akteur, der sich im Aukrug für den Naturschutz engagiert“, stellt Siemesgelüss fest, „um mal einen anderen Blickwinkel auf den Naturpark zu bekommen, könnte es vielleicht mal eine andere Gruppe von Akteuren übernehmen, den Jahreskalender zu gestalten – zum Beispiel die Jägerschaft.“

„Der Naturschutz sollte bei unserem Kalender thematisch im Vordergrund stehen“, vermerkt Naturschutzring-Chefin Petra Harms, die wieder völlig begeistert von den Fotos ist, die Siemesgelüss für den Kalender 2017 abgeliefert hat. Das absolute Lieblings-Kalenderfoto von Petra Harms ist das Mai-Bild von einer brütenden Graugans. Aber auch das Dezember-Foto steht sehr hoch in der Gunst der Naturschutzring-Vorsitzenden: ein Foto aus der Kategorie Suchbild, wo man drei Rehe im Röhricht entdecken kann. „Das sind tolle Bilder“, lobt Petra Harms.

Die Auerochsen des Naturschutzring-Untervereins für „Extensive Robustrinderhaltung im Naturpark Aukrug“ (ERNA) gehören zu den absoluten Lieblingsmotiven von Stefan Siemesgelüss. Dass es ihm nach wie vor gelingt, neue Sichtweisen auf die Heckrinder zu entdecken, beweist der Aukruger mit seinem Juli-Kalenderbild von „Krummhorn“: der letzten Kuh, die noch zu der 2001 aus Holland importierten ERNA-Ursprungsherde gehörte und die in diesem Jahr verstorben ist.

Was Siemesgelüss ebenfalls meisterlich beherrscht, sind Nahaufnahmen von den ganz kleinen tierischen Bewohnern des Naturparks Aukrug: von Stierkäfern, Bläulingen, Grünwidderchen und Rosenkäfern. „Ich will auch gern Sachen zeigen, die man nicht unbedingt kennt, so dass die Leute etwas lernen und sich dann vielleicht selbst auf die Suche nach diesen Dingen begeben“, sagt Siemesgelüss.

Der neue Naturschutzring-Kalender kostet 9,50 Euro und ist in Aukrug-Innien im Naturschutzring-Büro (im ehemaligen Leseraum des gemeindlichen Gästehauses), bei „Skribo menschen~bauen~leben“ (im „Markant“-Markt), und bei der Volks- und Raiffeisenbank erhältlich. Die einzige Kalender-Verkaufsstelle außerhalb von Aukrug ist die „Lütte Schlachterie“ in Hohenwestedt.





