Gleichstellungsbeauftragte : "Mehr Frauen in die Politik!"

Die ganze Misere zeigt sich im kleinen Örtchen Königshügel in der Hohner Harde am westlichen Rand des Kreises Rendsburg-Eckernförde: In dem 170-Seelen-Dorf hat keine einzige Frau ein Mandat für den Gemeinderat. Sieben Männer bestimmen dort über die Geschicke des Örtchens unter sich. In der absoluten Mehrzahl der Gemeinden im Kreis sieht es ähnlich aus: Frauen sind heillos unterrepräsentiert. Das wollen die Gleichstellungsbeauftragte Silvia Kempe-Waedt und sechs ihrer Amtskolleginnen aus Städten, Ämtern und Gemeinden ändern. Deshalb nehmen sie an der Kampagne „ Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“ teil.

Wer die Sitzungen der Gemeinderäte der Dörfer besucht, trifft auf viel mehr Männer als Frauen. In Bünsdorf steht eine Gemeindevertreterin acht Männern gegenüber. In Sehestedt ist das Verhältnis drei zu elf, in Groß Wittensee sogar nur eins zu zwölf. In Elsdorf-Westermühlen sind von den 13 Gemeindevertretern immerhin fünf weiblich. Ausnahmen bestätigen die Regel: In Nübbel dominieren Frauen das wichtigste Beschlussgremium. Neun Gemeindevertreterinnen stehen fünf männlichen Kollegen gegenüber. Das ergibt eine Frauen-Quote von 64,3 Prozent. Doch die meisten Orte haben Mühe, die 20-Prozent-Marke zu reißen.

Eine Ebene höher in der kommunalen Familie sieht es ein wenig besser aus: Die Kreistagsfraktionen bestehen zu 34 Prozent aus Politikerinnen. „Das ist relativ gut, reicht aber noch nicht. Das Ziel ist ein Verhältnis von eins zu eins“, sagt Silvia Kempe-Waedt. Da politische Entscheidungen auch Auswirkungen auf Frauen haben, habe deren „reale Unterrepräsentanz“ zur Folge, dass „ihre Belange nicht ausreichend Berücksichtigung finden“. Mit der Teilnahme an der landesweiten Kampagne wollen sie und ihre Mitstreiterinnen erreichen, dass bei der Kommunalwahl im Jahr 2018 viel mehr Frauen kandidieren. Dazu setzen sie als eines von vielen Instrumenten auf den Nachahmer-Effekt: Sie bringen gestandene Kommunalpolitikerinnen dazu, andere Frauen zum Mitmachen zu animieren. Unter anderem erscheint im Herbst eine Broschüre, in denen die Politikerinnen in Interviews ihre Begeisterung beschreiben. „Vielen fällt der Einstieg leichter, wenn sie bereits andere Frauen kennen“, sagt Brigitte Oeltzen, Gleichstellungsbeauftragte im Amt Nortorfer Land. „In den Interviews berichten Kommunalpolitikerinnen mit Begeisterung, was sie bereits erreicht haben, etwa in den Bereichen Kindergärten oder Straßenbau“, erklärt sie. Oeltzen meint: „Die Gemeindevertreterinnen sind gefordert, Frauen anzusprechen, sich beispielsweise als bürgerliches Mitglied in einem Ausschuss zu engagieren.“ Das müsse als Chance vermittelt werden, an wichtigen Entscheidungen teilzuhaben und eingefahrene Strukturen in den Orten aufzubrechen. Mehr Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.frauen-sind-waehlerisch.de.

von Tilmann Post

erstellt am 16.Jan.2017 | 11:08 Uhr

