Klimaschutz : Mehr als 40 Hektar Wald aufgeforstet

vergrößern 1 von 2 Foto: Julian Stratenschulte/dpa 1 von 2

Neue Wälder anpflanzen, um einen handfesten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten: Mit dieser Motivation gründeten Franz Isfort (Aukrug), Alf Jark (Ehndorf) und Martin Grikschat (Breitenburg) im September 2010 die Stiftung Klimawald. Einen Hektar neuen Wald pro Jahr hatten sich die Stifter zum Ziel gesetzt. Nach sechseinhalb Jahren haben sie diese Vorgabe um ein Vielfaches übertroffen, denn es sind schon fast 40 Hektar Klimawald in Schleswig-Holstein entstanden. Ebenfalls auf der Habenseite der Stiftungsgründer: diverse Auszeichnungen, Deutschlands erste Klimawald-Schule und ein spektakulärer Weltrekordversuch.

Am 18. Dezember 2012 brachte sich die Stiftung Klimawald, die ihren Sitz in Aukrug hat, erstmals landesweit in die Schlagzeilen – mit einem Weltrekordversuch der besonderen Art. Im Sportstadion in Hohenwestedt bildeten 1384 Schüler und Lehrer der „Schule Hohe Geest“ (SHG) und der benachbarten „Schule am Park“ den „größten menschlichen Weihnachtsbaum“. „Mit der Organisation dieser Aktion wollten wir uns bekannt machen – und das ist uns definitiv geglückt“, sagt Alf Jark. Eine Idee könne schließlich nur dann ihre Wirkung entfalten, wenn „die Menschen sie auch kennen“, meint der Ehndorfer. „Uns Drei, die wir alle mit dem Wald groß geworden sind, eint das Wissen, was Bäume und Wälder für den Klimaschutz leisten können“, erzählt Alf Jark, der sich zusammen mit Martin Grikschat in der Waldjugend in Dithmarschen engagiert hat, während Franz Isfort Oberforstrat im Ruhestand ist. „Bäume können der Atmosphäre Kohlenstoffdioxid entziehen und in Zuwachs an Wald umwandeln“, weiß Jark, „zusammen mit den kontinentalen Mooren sind Wälder die besten Kohlendioxid-Fänger.“ Je mehr von diesem Treibhausgas man einfängt, desto besser fürs Klima. Ausgehend von dieser Überzeugung setzten sich Jark, Isfort und Grikschat das Ziel, als aktiven Beitrag zum Klimaschutz für möglichst viel neuen Wald zu sorgen. „Wir haben uns für die Rechtsform einer Stiftung entschieden“, erklärt Jark. „Das ist zugleich auch die transparenteste Rechtsform für alle, die bei uns mitmachen und uns mit Spenden unterstützen wollen“, ergänzt Isfort. Sechseinhalb Jahre nach der Gründung der Stiftung Klimawald kann der Aukruger eine positive Zwischenbilanz ziehen: „Die Stiftung hat sich als tragfähige Plattform für all jene erwiesen, die an unserem Projekt teilnehmen wollen – wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir mit Hilfe von Spenden schon alles auf die Beine gestellt haben.“ 2011 wurde in Arpsdorf der erste Klimawald angepflanzt, dem fünf weitere Aufforstungen folgten: in Mucheln-Sellin, Neumünster-Gadeland, Ostenfeld und zwei in Nordhastedt. Im Herbst 2017 sollen zwei weitere in der Nähe des Riesewohlds in Dithmarschen entstehen.

Im September 2013 wurde die SHG in Hohenwestedt zu Deutschlands erster Klimawald-Schule gewidmet. „Das war ein echter Meilenstein für uns“, so Jark, denn von der SHG aus soll die Idee der Stiftung zu möglichst vielen Schulen weitergetragen werden. Die Stiftung hat vor einem halben Jahr mit Undine Block und Sarah Sobotta zwei Abiturientinnen aus dem Bundesfreiwilligendienst engagiert, die in der SHG ein eigenes Büro haben und an einem Klimawaldschul-Konzept und einer Projektideensammlung arbeiten. „Ziel ist ein Medienlabor mit Projektbeschreibungen und Anregungen, wie man Themen wie Klima und Klimaschutz in den Schulunterricht einbringen kann“, erläutert Jark. Der „landesweite Roll-out“ sei für den kommenden Sommer geplant. „Die Hoffnungen, die wir in unsere Stiftung gesetzt haben, haben sich mehr als erfüllt“, sagt der Ehndorfer und berichtet von immer mehr Menschen, die ein Stück Klimawald erwerben, um es dann zum Beispiel einem Enkelkind persönlich zu widmen.