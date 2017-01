Unfall bei Alt Duvenstedt : Lkw rauscht in Oberleitung: Bahnstrecke Rendsburg - Flensburg gesperrt

1 von 1 Foto: Daniel Friederichs 1 von 1

Alt Duvenstedt | Nach einem Unfall ist die Bahnstrecke zwischen Rendsburg und Flensburg am Freitagnachmittag gesperrt worden. Ein Lastwagen riss nach Informationen von shz.de gegen 13.38 Uhr an einem Bahnübergang in Alt Duvenstedt die Oberleitung herunter. Der Lkw hatte Holz geladen. Vermutlich habe ein Ausleger die Leitung touchiert, sagte Hanspeter Schwartz, Sprecher der Bundespolizei in Flensburg.

Zwischen Owschlag und Rendsburg wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. „Die Sperrung kann noch bis in die Abendstunden dauern - und auch darüber hinaus“, sagte Schwartz. Ob und inwiefern den 46-jährigen Lastwagenfahrer eine Schuld treffe, sei noch zu ermittteln. Techniker der Deutschen Bahn reparieren seit dem Nachmittag den Schaden.

Erschwerend kommt für sie hinzu, dass ebenfalls am Freitagnachmittag ein Zug auf dem Weg von Kiel nach Husum auf der entgegengesetzten Strecke die Oberleitung touchierte und beschädigte. „Den Reisenden ist nichts passiert“, sagte Hanspeter Schwartz. Sie konnten ihre Fahrt in Bussen fortsetzen. Der Zug wurde an der Frontscheibe beschädigt.

von Barbara Maas

erstellt am 06.Jan.2017 | 16:02 Uhr