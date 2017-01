Unfall bei Alt Duvenstedt : Lkw rauscht in Oberleitung: Bahnstrecke Hamburg-Flensburg bleibt gesperrt

1 von 1 Foto: Daniel Friederichs 1 von 1

Alt Duvenstedt | Der Zugverkehr zwischen Hamburg und Flensburg ist weiter eingeschränkt. Die Reparatur der Oberleitung dauere voraussichtlich bis Sonntagnachmittag, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Samstag. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Rendsburg und Owschlag ist demnach eingerichtet, Fernzüge werden umgeleitet.

Am Freitag hatte ein Lastwagen gegen 13.38 Uhr in Alt Duvenstedt bei Rendsburg die Oberleitung an einem Bahnübergang beschädigt. Der Laster fuhr nach Angaben der Sprecherin mit ausgefahrenem Kran und blieb an der Leitung hängen.

Ein nachfolgender Regional-Express von Kiel nach Husum wurde stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Eigentlich hatte die Bahn gehofft, den Verkehr am Freitagabend wieder aufnehmen zu können.

Erschwerend kam für die Techniker hinzu, dass ebenfalls am Freitagnachmittag ein Zug auf dem Weg von Kiel nach Husum auf der entgegengesetzten Strecke die Oberleitung touchierte und beschädigte. „Den Reisenden ist nichts passiert“, sagte Hanspeter Schwartz. Sie konnten ihre Fahrt in Bussen fortsetzen. Der Zug wurde an der Frontscheibe beschädigt.

von Barbara Maas

07.Jan.2017 | 14:06 Uhr