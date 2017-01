Fahrbahnschäden : Lascher Winter macht Asphalt zu schaffen

1 von 1 Foto: Kühl 1 von 1

Kaum Schnee und Eis in diesem Winter – eine gute Nachricht für die Straßen? Weit gefehlt. Temperaturen um den Gefrierpunkt machen dem Asphalt am stärksten zu schaffen. Und das wiederum sorgt für Schäden auf Straßen und Radwegen. Die werden in diesem Jahr mit besonderem Augenmerk in Angriff genommen: Der Kreis gibt mehr als 13 Millionen Euro für die Sanierung aus. Auf der Bauliste wurden die 14 kaputtesten Strecken vorgezogen – zusammengerechnet 43 Kilometer.

„Die Kreisstraßen leiden jetzt bei dem Auf und Ab der Temperaturen“, sagt Ingo Kreutzfeldt vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Derzeit sei viel Feuchtigkeit im Boden, die sich bei nächtlichem Frost ausdehne. Wenn das Thermometer tagsüber wieder Plusgrade zeige, ziehe sich das Wasser wieder zusammen. So stehen die Straßen und deren Unterbau ständig unter Spannung. „Eigentlich wären minus zehn Grad über längere Perioden besser“, sagt er mit Blick auf den bislang laschen Winter. Kreutzfeldt ist beim Landesbetrieb für die Kreisstraßen in Rendsburg-Eckernförde zuständig. Er hat viel zu tun: Mit den Sondermitteln, die der Kreistag Mitte Dezember freigab (wir berichteten), wird die Liste der Straßen lang, die zu sanieren sind. „Das ist ein anspruchsvolles Programm“, sagt er. Über die schlimmsten Holperstrecken hinaus wird auch das übliche Sanierungsprogramm durchgezogen. Auf diese Weise werden insgesamt 19 Abschnitte wieder hergestellt. Wann mit welcher Kreisstraße begonnen wird, ist noch nicht klar. „Wir erfassen derzeit die Straßen, stellen Sanierungskonzepte auf und schreiben dann aus.“ Kreutzfeldt stellt aber klar: Nicht das gesamte Programm ist 2017 zu schaffen, einige Baumaßnahmen werden ins darauf folgende Jahr übertragen werden müssen. Sofern Radwege an den Strecken liegen, bekommen sie auch eine neue Decke. Laut Dr. Martin Kruse, der als Bauamtsleiter für die Kreisstraßen verantwortlich ist, werden aber auch einzelne Radwege ausgebessert für insgesamt 1,5 Millionen Euro. „Die werden dann punktuell saniert“, sagt er. Mit einer Ausnahme: Der Radweg an der K84 zwischen Wapelfeld und Hohenwestedt wird auf der vollen Länge von rund zwei Kilometern erneuert. Es habe bereits Beschwerden von Eltern schulpflichtiger Kinder über den schlechten Zustand gegeben. Die Straße selbst ist zwar auch schlecht, doch zunächst wieder aus dem Sonderprogramm gestrichen worden – das Geld hatte für sie und zwei weitere Strecken nicht gereicht. Sie kommen nun später an die Reihe. Insgesamt bringe das Sonderprogramm den Kreis enorm nach vorne, so Kruse. Der seit 2014 gültige Zehn-Jahres-Plan zur Straßensanierung werde voraussichtlich verkürzt. Statt 2024 wird nun das Jahr 2021 angepeilt. Doch Kruse macht keinen Hehl daraus, dass dann ein neues Programm folgen müsse. Denn alle Straßen, die derzeit noch in einem zufriedenstellenden Zustand sind, können sich bis dahin wieder verschlechtert haben.

