Hitliste des Standesamtes : Kurze Namen haben die Nase vorn

Gertrud, Hildegard und Elisabeth, Hans, Karl und Werner – vor genau 100 Jahren waren diese Vornamen der deutschen Eltern liebste Kinder. Heute führen Sophie, Mia, Jonas und Joris die Hitliste an – im Rendsburger Standesamt wurden diese Namen im vergangenen Jahr in das Geburtenregister aufgenommen und erreichten in der Jahresstatistik 2016 die Spitzenplätze.

Auffällig: Viele Eltern mögen es kurz und knackig, sie wählen Namen mit nur wenigen Buchstaben oder Silben. Bei den Mädchen tummeln sich neben Mia auch Ida, Mila, Lina, Lisa und Lena in der Hitliste. Bei den Jungs gehen Ben, Ole, Max, Finn, Piet, Mats und Luca am schnellsten über die Lippen. Emil, Oskar oder Paul, Charlotte, Johanna und Frieda – Namen, die viele Jahrzehntelang nur selten vergeben wurden, sind wieder in und schafften es 2016 mit Mehrfach-Nennungen in die Erfolgsbilanz.

Die frisch gebackenen Eltern in der Region Rendsburg liegen mit ihrer Wahl im Trend. Auch deutschlandweit waren Mia und Ben die Renner – wie schon 2015. In Schleswig-Holstein sicherten sich Mia und Finn die ersten Plätze, in Hamburg Emma und Finn. In der Hansestadt taucht außerdem ein Name auf, der es ebenfalls in die Rendsburger Erfolgsskala schaffte: Fiete. Generell sind skandinavische Vornamen beliebt wie Lasse, Erik, Lotta, Hanna und Finja. Zudem sind Jolie und Henry auf dem Vormarsch, die in den Vorjahren noch keine Rolle gespielt haben.

Ungewöhnliche oder kuriose Namen, die aus der Masse herausfallen, werden von dem Standesamt aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr – wie in den Vorjahren – öffentlich gemacht. Doch weiterhin gilt die Richtlinie: Haben die Eltern bei der Wahl daneben gegriffen, können Kinder den Vornamen nicht so einfach ändern lassen. Nach dem Gesetz geht das nur, wenn ein „wichtiger Grund“ für die Änderung vorliegt – wie psychisch belastende permanente Hänseleien in Schule, Beruf und Privatleben: Dies muss durch ein Attest nachgewiesen werden.

von Helma Piper

erstellt am 09.Jan.2017 | 09:33 Uhr

