Kreis-CDU läutet Wahlkampf ein

Mit scharfen Attacken auf den politischen Gegner und einem Ausblick darauf, was er als künftiger Ministerpräsident tun würde, hat Landesvorsitzender und Spitzenkandidat Daniel Günther bei den Christdemokraten im Kreis Rendsburg-Eckernförde den Landtagswahlkampf eingeläutet. Er trat als Hauptredner beim Jahresempfang im Rendsburger Hotel Conventgarten auf – und erwies sich als Zugpferd. Denn es kamen rund doppelt so viele Gäste wie im vergangenen Jahr.

Der CDU-Kreisverband sprach von 300 Anmeldungen für die Veranstaltung am Montagabend. 2016 waren es lediglich 140 Gäste, und in den Jahren davor knackten die Christdemokraten ebenfalls nicht die 200er-Marke. Neben Bürgermeistern und CDU-Ortsvorsitzenden hatte der Kreisverband auch viele Vertreter unter anderem aus der Wirtschaft, der Verwaltung, der Feuerwehr und der Bundeswehr eingeladen. Vielen sprach Günther aus der Seele, als er mit dem Krippengeld der Landesregierung abrechnete. Er sei aus tiefer Überzeugung dagegen, Eltern von Kita-Kindern 100 Euro auszuzahlen, während die Elternbeiträge, die die Kommunen erheben, immer weiter steigen. Stattdessen müsse eine kommunalfreundliche Politik gemacht werden, damit die Träger die Kosten für die Kinderbetreuung nicht auf die Eltern abwälzen müssen. Hocherfreut über diese Worte zeigte sich etwa Mathias Schütte, der nicht nur Kreiswehrführer ist, sondern als Mitarbeiter der Amtsverwaltung Schlei-Ostsee auch eine kommunale Sicht auf das Krippengeld hat. „Wir können die Elternbeiträge nicht ins Unermessliche steigen lassen, in vielen Familien geht das Zweitgehalt inzwischen komplett für die Kinderbetreuung drauf. Deshalb sind die 100 Euro unseriös“, sagte er am Rande des Empfangs. Allein die jüngst beschlossenen Lohnsteigerungen für die Kita-Mitarbeiter könnten von vielen Gemeinden kaum aufgefangen werden. Lindhöfts Bürgermeisterin Sabine Mues sagte: „Endlich ist das Thema Kita-Kosten ganz oben angekommen.“ Auch bei Klaus-Peter Lucht, Bürgermeister in Mörel, kamen die Worte Günthers gut an. Seine Gemeinde zahle für einen Krippenplatz in Hohenwestedt inzwischen 8000 Euro im Jahr. Das gehe nicht so weiter. Als Vorsitzendem des Kreisbauernverbands habe ihm jedoch gefehlt, dass der Spitzenkandidat etwas zur Landwirtschaft sagt. Doch zum Thema Infrastruktur äußerte sich Günther. Es habe zwar auch schon vor Albigs Regierungsantritt Versäumnisse gegeben, räumte er ein. Inzwischen stünden der Regierung 2,5 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen zur Verfügung. Aber: „Nichts wird investiert.“ Das wolle er ändern, sollte es zum Regierungswechsel kommen. „Wir werden in Krankenhäuser investieren und die Planungskapazitäten beim Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr hochfahren.“

Das freute besonders Jens van der Walle, den Vorsitzenden des Unternehmensverbands Mittelholstein. „Die Worte haben mich angenehm überrascht. Für das Vorhaben kann ich Daniel Günther nur Glück wünschen“, sagte er zur Landeszeitung. Darüber hinaus versprach Günther keine neue Strukturdebatte in der Bildungspolitik. Aber: „Abitur für alle kann nicht die Lösung sein, wir brauchen auch eine Wertschätzung für mittlere Bildungsabschlüsse, denn die sind wichtig für den Mittelstand.“ Zudem möchte er dafür sorgen, dass für Kommunen bestimmte Bundesmittel auch vor Ort ankommen und dass die Kreise wieder mehr vom kommunalen Finanzausgleich profitieren. Günther sparte nicht mit Kritik: Zu der „von den Grünen angestachelten Rassismus-Debatte“ nach dem Silvestereinsatz der Polizei in Köln fehlten ihm die Worte. „Es ist unanständig, der Polizei in den Rücken zu fallen. Die Sicherheitskräfte brauchen unsere uneingeschränkte Unterstützung“, sagte Günther.

von Tilmann Post

erstellt am 10.Jan.2017 | 11:17 Uhr