Benefizturnier : Kicker schießen Tore und sammeln 2500 Euro

Großer Jubel beim TSV Melsdorf: Nachdem der VfB Kiel bereits die vergangenen beiden Male den „Indoor-Cup“ gewann, konnten nun die Melsdorfer den begehrten Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Der Erlös des Turniers, das der SV Langwedel einmal im Jahr für einen guten Zweck veranstaltet, kommt dem Verein „Petze – Prävention zur sexuellen Gewalt und Missbrauch gegenüber Kindern und Jugendlichen“ zu Gute. Am Ende freute sich Hauptorganisator Rüdiger Schmedemann über eine Spendensumme von rund 2500 Euro. Zum mittlerweile elften Mal hatte der Langwedeler Sportverein zu dem Benefizturnier in die Sporthalle der Nortorfer Gemeinschaftsschule eingeladen, bei dem jeder Treffer bares Geld zählte. Neben Kielern und Melsdorfern sowie zwei Mannschaften des Gastgebers SV Langwedel traten noch Teams des VfR Neumünster III, TuS Nortorf II, TSV Flintbek II, TSV Groß Vollstedt, SV Boostedt II und TSV Kronshagen an.



