katrin geht zum film mit schweighöfer

vergrößern 1 von 3 Foto: dpa 1 von 3

Wenn ihre Filme über die Kinoleinwände flimmern, schmelzen die Herzen der Zuschauerinnen nur so dahin: Til Schweiger und Matthias Schweighöfer stehen wie kaum andere für deutsches Wohlfühl-Kino. Derzeit steht das bewährte Duo wieder gemeinsam vor der Kamera: Schweiger und Schweighöfer drehen seit Montag auf dem Nato-Flugplatz in Hohn Szenen für ihren neuen Film. Elementarer Bestandteil davon ist eine Transall, in der sich entscheidende Momente des Films abspielen. Dessen Arbeitstitel lautet „Hot Dog“ – und so wird wohl auch der Film heißen, der am 23. Dezember dieses Jahres in die Kinos kommen soll. Zuletzt hatten die beiden Schauspieler vor knapp zehn Jahren gemeinsam vor der Kamera gestanden. Damals für den Film „Zweiohrküken“.

Für die Kameraden des Lufttransportgeschwaders (LTG) 63 ist es nicht der erste Besuch einer Film-Crew: Erst im Juni 2015 wurden bei ihnen Aufnahmen für eine Tatort-Folge rund um Komissarin Charlotte Lindholm, gespielt von Maria Furtwängler, gedreht. Deshalb begrüßte Kommodore Hartmut Zitzewitz die eingeladene Presse mit einem Zwinkern im Auge dieses Mal auch in „Hohnywood“. Er betonte, dass sich die Mitglieder des LTG sehr über die Zusammenarbeit freuen: „Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen.“ Glücklich über die Unterstützung zeigte sich auch Philipp Klausing von der Produktionsfirma Pantaleon Films: „Wir haben hier einen perfekt ausgebauten Drehort mit Motiven, die wir nur hier finden konnten.“ Und mit Motiven meint er vor allem die Transall. Zwei bis drei der Flugzeuge werden für die Filmaufnahmen genutzt – sowohl draußen als auch in einer beheizten Halle, wo die Innenaufnahmen in der Transall entstehen. 90 Prozent der Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen, am 1. Februar soll dann auch die letzte Szene „im Kasten“ sein. „Es wird dieses Mal keine Soldaten als Statisten zu sehen geben“, berichtete Jörg Langer vom Pressezentrum der Luftwaffe Berlin. Dafür seien sie aber unentbehrliche Helfer im Hintergrund – etwa um die Luftfahrzeuge am Boden zu bewegen. Keine der Maschinen hebt für die Dreharbeiten ab – „auch wenn das im Film nachher anders aussehen wird“, so Klausing. Weil der Film aufwendige Effekte enthalte, sei die Postproduktion ein bisschen zeitintensiver. Insgesamt 38 Drehtage werden dann hinter der Crew liegen, die zumindest in Hohn 110 Mitglieder umfasst. Eines davon ist Regisseur Torsten Künstler. Der hat schon öfter mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer zusammengearbeitet und berichtet deshalb von einer freundschaftlichen Stimmung. Beide Schauspieler seien selbst auch als Filmemacher tätig, weshalb es nun „ein schönes Gefühl ist, dass sie auf mich hören müssen“, verriet Künstler mit einem Grinsen, ergänzte aber: „Wenn einer eine bessere Idee hat als ich gerade, gehe ich natürlich darauf ein.“ Als Freunde würden sie derzeit einen Unterhaltungsfilm drehen, beschrieb der Regisseur das Verhältnis. In jedem Fall zeigte er sich glücklich, dass die Bundeswehr dem Team die Möglichkeit bietet, beim LTG zu drehen. Davon war auch Matthias Schweighöfer begeistert: „Es ist schon etwas Besonderes, dass wir eine Transall bespielen dürfen“, sagte er und verriet: „Für mich ist das wie ein großer Spielplatz, verbunden mit netter Arbeit.“

Die Dreharbeiten in Hohn sollen morgen abgeschlossen sein, dann geht es wieder in Richtung Berlin und Brandenburg, wo der Rest des Films entsteht.

>Zum Inhalt des Films: In der Action-Komödie ziehen sich Gegensätze an – so wie Theo (Matthias Schweighöfer) und Luke (Til Schweiger). Während Letzterer die Dinge mit den Fäusten klärt, löst der andere sie mit seinem Grips. Und doch versuchen der ehemalige GSG 10-Polizist und einer, der bisher nur von der Spezialeinheit träumte, im Alleingang die entführte Tochter des moldawischen Botschafters zu befreien. Ohne Rücksicht auf Verluste und eine Schneise der Verwüstung nach sich ziehend, zerschlagen sie ein Netz aus Intrigen. Denn hinter der Entführung steckt viel mehr als eine bloße Lösegeldforderung...

von Katrin Schaupp

erstellt am 25.Jan.2017 | 16:19 Uhr