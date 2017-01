Kanaltunnel in der Nacht zum 28. Januar voll gesperrt

1 von 1 Foto: Matzen 1 von 1

Nur noch eine Woche haben die Autofahrer freie Fahrt. Wegen der beginnenden Sanierungsarbeiten in der Weströhre des Kanaltunnels muss die Verkehrsführung geändert werden. Die erforderlichen Arbeiten sind in der Nacht von Freitag, 27. Januar, 21 Uhr, bis Sonnabend, 28. Januar, 5 Uhr, vorgesehen. Um die Bauarbeiter nicht zu gefährden, muss der Kanaltunnel in dieser Zeit voll gesperrt werden.

Sönke Meesenburg, Leiter der Planungsgruppe für den Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals: „Die beauftrage Firma wird – wie ehemals in der Oströhre – Betonleitplanken versetzen und die Fahrspuren durch rot-weiße Barken kennzeichnen.“ Die Vollsperrung wird darüber hinaus genutzt, um turnusgemäß die Entwässerungssysteme zu inspizieren und zu reinigen.

Ab Sonnabend, 5 Uhr, kann der Verkehr dann einspurig je Fahrtrichtung durch die Oströhre rollen. „Im Zusammenhang mit der zuverlässig funktionierenden Höhenkontrolle appellieren wir noch einmal an die Verkehrsteilnehmer, die zulässige Gesamthöhe von vier Metern einzuhalten und diese bei der Routenwahl zu berücksichtigen. Nur so können unnötige Staus vor dem Tunnel vermieden werden“, so Meesenburg.

Die Sanierungsarbeiten in der Weströhre beginnen am Montag, 30. Januar. Grundlage dafür ist ein fortgeschriebener Vertrag und eine Vereinbarung, die Ende Dezember 2016 gemeinsam mit der beauftragten Baufirma unterzeichnet wurde. So wurde für die Weströhre des Kanaltunnels ein optimierter Bauzeitenplan vereinbart, ein erweiterter Zwei-Schicht-Betrieb an sechs Tagen in der Woche, verbindliche Zwischentermine sowie ein Streitbeilegungsverfahren.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, während der Sperrung des Kanaltunnels, über die A7 oder die Fährstelle Nobiskrug auszuweichen.

