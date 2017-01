Jetzt ist er sogar Vize-Weltmeister

1 von 1 Foto: Bambenek 1 von 1

Für den Dachdecker-Junggesellen Tom Gladisch reißt der Erfolg nicht ab. Nachdem der 21-Jährige bereits zum besten Dachdecker Deutschlands gekürt wurde, holte sich der Geselle nun den zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft in Polen.

Rund 30 Teams aus zwölf Ländern traten bei dem Wettkampf in Warschau gegeneinander an. Sogar China war mit einem Team vertreten. Ebenfalls mit dabei: sechs Deutsche, die ihr Können in den Disziplinen „Steildach“ und „Flachdach“ unter Beweis stellten. Von Frankfurt aus ging es im Oktober gemeinsam in die Hauptstadt des Nachbarlandes.

„Das war schon alles sehr aufregend“, sagt Gladisch, der bei der Dachdeckerei Witt in Jevenstedt beschäftigt ist. „Es war ganz gut, dass wir am ersten Abend eine Begrüßungsveranstaltung hatten, um ein wenig anzukommen.“ Viel Zeit zum Verschnaufen blieb den Teilnehmern aber nicht. An zwei folgenden Tagen kämpften die Dachdecker jeweils acht Stunden lang gegen die Zeit. Die Aufgabe: ein Modelldach komplett eindecken, samt Folie, Dampfsperre und natürlich Ziegeln. Auch ein Dachfenster und ein Lüfter, der im echten Leben für die Luftzirkulation im Bad sorgt, gehörten zu der Aufgabe. Rund 50 Kacheln ziegelten die jungen Talente pro Runde auf die Modelle. Anders als bei den bisherigen Wettkämpfen arbeiteten die jungen Erwachsenen dabei in Zweier-Teams.

„Das hat funktioniert“, sagt Gladisch. „Wir haben gut zusammengearbeitet.“ Stressig wurde es aber auch trotz doppelten Talents. „Die Zeit war schon sehr knapp bemessen. Mit unserem ersten Modell sind wir leider nicht ganz fertig geworden“, sagt der Vize-Weltmeister. Besonders schwierig erwies sich der Grat auf dem Walmdach für die beiden Männer. Der sogenannte Grat bildet das Verbindungsstück zwischen zwei Dachflächen. „Da haben uns etwa zehn Minuten gefehlt, um die letzten Ziegel aufzudecken“, sagt der 21-jährige Beringstedter. Am Ende war die Entscheidung knapp. Nur wenige Punkte trennten die beiden Deutschen vom ersten Platz. Gefreut hat sich Gladisch trotzdem. Er habe sein Bestes gegeben und sei gut vorbereitet gewesen.

Zu der Teilnahme an der Weltmeisterschaft gehörte nämlich nicht nur die Reise nach Polen. Im Vorfeld trafen sich die deutschen Dachdecker bereits in Mayen, um sich auf die Aufgaben vorzubereiten. „Da haben wir schon einmal die Teamarbeit trainiert“, sagt der Geselle. „Das war wichtig, damit die Handgriffe sitzen.“ An insgesamt vier Wochenenden kamen die besten deutschen Dachdecker zusammen, um verschiedene Aufgaben durchzugehen.

Dachdecker-Meister Jan Witt ist stolz auf seinen Schützling. „Wir haben uns sehr gefreut, dass er bei der Weltmeisterschaft so gut abgeschnitten hat“, sagte Witt. „Die Weltmeisterschaft ist die Kür für Gesellen.“ Der Wettkampf sei aber nicht nur anstrengend gewesen. Er habe auch ein wenig Spaß gemacht. „Wir Teilnehmer haben abends oft zusammen gegessen und waren sogar einmal Bowling spielen“, sagt Gladisch. „Es war spannend, sich mit den anderen Dachdecker-Gesellen auszutauschen und neue Freundschaften zu schließen.“ Besonders in Erinnerung geblieben ist dem 21-Jährigen die Siegerehrung am letzten Abend. In einem Stadion vor rund 200 Menschen wurden Gladisch und seinem Teamkollegen eine Silbermedaille verliehen. „Das war schon ein tolles Gefühl.“

von Katharina Bambenek

erstellt am 11.Jan.2017 | 12:11 Uhr