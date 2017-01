Havarie in Rendsburg : Irrfahrt auf dem NOK: Dieses Ablegemanöver ging richtig schief

1 von 1 Foto: Canalcup-Cam; Collage: Martin Jahr 1 von 1

Rendsburg | Scheinbar manövrierunfähig und kaum aufzuhalten: Auf dem Nord-Ostsee-Kanal zwischen dem Kreishafen in Rendsburg und dem Rendsburg Port auf Osterrönfelder Seite ist ein Frachter bei einem Wendemanöver außer Kontrolle geraten und an der Böschung entlang geschrammt. Die Irrfahrt der MS „Este“ ereignete sich bereits am 3. Januar und wurde erst jetzt auf Nachfrage von der Polizei bestätigt.

Die Aufnahmen einer an der Eisenbahnhochbrücke angebrachten Webcam zeigen den Verlauf der Havarie:

Es gab nur Sachschäden, keine Verletzten. Glück im Unglück war, dass sich zum Zeitpunkt des Vorfalls kein anderes Schiff in unmittelbarer Nähe befand. Viel fehlte jedoch nicht, und es hätte kurz vor dem Jahrestag der Schwebefähren-Havarie erneut auf dem Kanal gekracht. Wenige Minuten nach dem Anlegen der MS „Este“ im auf schwere Güter spezialisierten Rendsburg Port passierte ein ähnlich großer Frachter aus Richtung Kiel kommend die Anlagen. Nach Einschätzung von Experten hätte er kaum rechtzeitig stoppen können.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist die MS „Este“ durch eine Böe der Windstärke sieben bis acht vom Kurs abgekommen. Sprecher Sönke Hinrichs wies darauf hin, dass Schiffe bei geringer Geschwindigkeit eine verminderte Manövrierfähigkeit aufweisen. Offenbar war der Kapitän anschließend nicht mehr in der Lage, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet, so Hinrichs.

Peter Klarmann, Geschäftsführer des Hafeneigentümers Rendsburg Port Authority (RPA), konnte die Schäden an den Kaianlagen noch nicht beziffern. Nach seinen Angaben wurde ein Fender in Mitleidenschaft gezogen. Von Land aus sind kaum Spuren der Havarie zu erkennen. Auch nicht an der Böschung. MS „Este“ muss das mit schweren Steinen befestigte Ufer zwischen der Hochbrücke und dem Schwerlasthafen unterhalb der Wasseroberfläche gerammt haben. Sowohl von der RPA als auch vom Verursacher wurden Gutachten in Auftrag gegeben. Nach der Havarie am 3. Januar legte der Havarist am nächsten Morgen in Richtung Brunsbüttel ab. Danach sollte das etwa 100 Meter lange Binnenschiff nach Hamburg in die Werft gebracht werden. Wie groß die Schäden am Bug sind, ist nicht bekannt.

RPA-Geschäftsführer Klarmann bezeichnete es als „Wahnsinn“, bei dem am vorvergangenen Dienstag herrschenden Wetter überhaupt auszulaufen. Der Lotse habe aber nicht die Berechtigung, Kapitäne von Binnenschiffen daran zu hindern. Das sei nur bei Seeschiffen möglich, erklärte Klarmann.

Die Filmsequenzen der Webcam, die von den Machern des jährlichen Ruder-Marathons auf dem Kanal betrieben wird, zeigen heftige Windböen aus nordwestlicher Richtung. Sie wühlen das Wasser des Nord-Ostsee-Kanals immer wieder auf. Eine auffällige Verschlechterung der Bedingungen zum Zeitpunkt des Ablegens der MS „Este“ im Kreishafen um 14.46 Uhr ist jedoch nicht zu erkennen. Augenscheinlich herrschte bereits seit dem Morgen Sturm.

von Frank Höfer

erstellt am 11.Jan.2017 | 19:12 Uhr

