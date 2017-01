Hohenwestedter wegen Kindesmissbrauchs verurteilt

1 von 1 1 von 1

Das Landgericht Kiel hat einen Mann aus Hohenwestedt wegen zum Teil schweren Kindesmissbrauchs verurteilt. Die 36. große Hilfsstrafkammer sprach den 53-Jährigen in acht Fällen für schuldig. Er muss nun für drei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Dem Urteil vorangegangen war eine Verabredung im Dezember, derzufolge der Angeklagte ein Geständnis anbot. Richter Henning Mattern versprach im Gegenzug eine Höchststrafe von drei bis vier Jahren (wir berichteten). Mit dem Urteil blieb die Kammer genau im Mittel dieser Ankündigung.

Die Taten sorgten im Mai vergangenen Jahres für einen Schock in Hohenwestedt. Der 53-jährige Mann wurde damals festgenommen, nachdem sich drei Geschwister der Polizei offenbart hatten. Ein Junge (12) sowie zwei Mädchen (7 und 10) berichteten von dem Missbrauch. Daraufhin wurde der mutmaßliche Täter, der wegen geringer geistiger Fähigkeiten in einer Behindertenwerkstatt arbeitete und als Alkoholiker galt, in Untersuchungshaft genommen. Ursprünglich ging es um neun Taten in der Wohnung des Mannes, von denen eine jedoch nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte. Am letzten Verhandlungstag gestern vor dem Landgericht Kiel plädierte sein Verteidiger auf eine Strafe von drei Jahren Haft. Die Staatsanwaltschaft forderte neun Monate mehr. Der Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren schloss sich die Anwältin der Nebenklage an, die die drei Kinder vertritt. Das Urteil berücksichtigt acht Fälle von Kindesmissbrauch, davon drei schwere, wovon es bei einem wiederum beim Versuch blieb. Nach Angaben der Pressestelle des Landgerichts Kiel haben sich zwei Umstände strafmildernd auf das Urteil ausgewirkt: Der Angeklagte legte ein Geständnis ab und kündigte seine Bereitschaft an, Schmerzensgeld zu zahlen. Den Kindern wurde ein Gesamtbetrag von 5400 Euro zugesprochen, der je nach Betroffenheit unter ihnen aufgeteilt wird. In seinen letzten Worten vor dem Urteil zeigte der 53-Jährige erneut Reue. Es tue ihm leid, die Taten hätten nicht passieren dürfen, sagte er.

Anders als zunächst erwartet, wurde der Mann nicht als vermindert schuldfähig eingeschätzt. Zu dieser Auffassung kam ein Gutachter. Der Verurteilte wird also nicht in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt, sondern in einem normalen Gefängnis untergebracht. Bislang hatte er einen Betreuer.

In der Vergangenheit entging der Mann wegen Schuldunfähigkeit bereits einer Gefängnisstrafe, nachdem er Ende der 1990er-Jahre wegen Sexualstraftaten angeklagt worden war. Zudem stand er 2009 erneut vor Gericht, weil er im Jahr 1989 seine Freundin erdrosselt haben soll. Der Angeklagte hatte die Tat der Polizei zwar gestanden, im Prozess aber widerrufen. Zum Freispruch kam es, weil ein Gutachter nachwies, dass das Geständnis nur unter psychischem Druck durch die Beamten zustande gekommen war. Die Leiche der Frau wurde nie gefunden.

von Tilmann Post

erstellt am 16.Jan.2017 | 11:10 Uhr