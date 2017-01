Entsorgung : Höhere Preise für Bauschutt und Co

1 von 1 Foto: AWR 1 von 1

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde (AWR) erhöht ihre Preise auf den Recyclinghöfen. Wer eine der elf Annahmestellen ansteuert, muss ab Januar je nach Abfallart bis zu 50 Prozent mehr berappen als zuvor. Es gibt jedoch auch gute Nachrichten: Die AWR weitet die Annahmezeiten für Schadstoffe auf zwei Höfen aus. Zudem stehen die Termine für die beliebten Deponie-Flohmärkte des Jahres 2017 fest.

Am stärksten fallen die Preissteigerungen für ausgediente Holzfenster aus: Bei einer Größe von 2,5 Quadratmetern oder mehr fallen 30 statt bisher 20 Euro pro Stück an. Alte Teerpappe loszuwerden wird ebenfalls um einiges teurer. Für 0,25 Kubikmeter fallen 50 Euro an. Nach der alten Preisliste wurde das Material mit 40 Euro berechnet. Für Asbest steigt der Tarif um acht auf 38 Euro pro Kubikmeter-Viertel. Batterien, gemischter Eisenschrott, Elektrogeräte Leuchtstoffröhren sowie Pappe und Papier werden weiterhin kostenlos entgegengenommen.

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft begründet die Anhebung der Preise mit „massiv gestiegenen Entsorgungskosten“. Gleichzeitig seien die Erlöse, die mit Wertstoffen zu erzielen sind, gesunken. Das gelte etwa für Altpapier und Schrott. Laut Miriam Brandt von der AWR sind die Annahmepreise der Wertstoffhöfe zuletzt im Jahr 2005 erhöht worden, und zwar ausschließlich für sperrige Abfälle. Der Tarif dafür – beispielsweise Laminat – steigt nun von fünf auf sechs Euro pro 0,25 Kubikmeter. Die Preise der anderen Abfallarten sind ihr zufolge nie geändert worden.

Neu ist seit dem 1. Januar, dass Kunden ab einem Entgelt von zehn Euro auch per EC-Karte bezahlen können. Künftig können Schadstoffe auf dem Recyclinghof in Nortorf nicht nur dienstags von 9.30 bis 17 Uhr, sondern auch freitags zur gleichen Zeit abgegeben werden. Auf dem Hof in Bordesholm ist das künftig an jedem Dienstag möglich, ebenfalls von 9.30 bis 17 Uhr. Zur langen Liste der Schadstoffe gehören unter anderem WC-Reiniger, Lacke, Insektenvernichter und Abbeizer.

Zudem teilt die AWR mit, dass in diesem Jahr neun Flohmarkttermine auf der ehemaligen Deponie in Alt Duvenstedt geplant sind. Auf den Recyclinghöfen der Abfallwirtschaftgesellschaft sind wieder reichlich Spielzeug, Geschirr, Möbelstücke, Fahrräder und mehr abgegeben worden, die nun für einen guten Zweck verkauft werden. Zum Auftakt am Sonntag, 22. Januar, werden Mitglieder der dänischen Pfadfindergruppe „Spejder“ aus Rendsburg beim Verkauf helfen und am 26. Februar der Kindergarten Püschenwinkel aus Eckernförde sowie der Kindergarten Bokel. Die Flohmärkte erfreuen sich stets einer großen Beliebtheit und sind immer gut besucht. Da die AWR ihr 25-jähriges Bestehen feiert, soll es in diesem Jahr bei den Flohmarktterminen Sonderaktionen geben, beispielsweise Live-Musik.

>Weitere Termine sind: 26. März, 23. April, 11. Juni, 16. Juli, 10. September, 15. Oktober und 26. November. Fragen beantwortet die AWR unter Tel. 0 43 31/34 51 23 und per E-Mail unter service@awr.de.

von Tilmann Post

erstellt am 05.Jan.2017 | 10:10 Uhr

