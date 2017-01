Kanaltunnel in Rendsburg : Höhenkontrolle: Autofahrer missachten „Rot“ vor Tunnel

1 von 1 Foto: Frank Höfer 1 von 1

Rendsburg | Vier freie Spuren im Tunnel – aber Stau auf dem Weg dorthin. Zu dieser Situation kam es in den vergangenen Tagen gleich mehrmals. Gestern gegen 10.15 Uhr zum Beispiel: Wer auf der Bundesstraße 77 in Richtung Norden unterwegs war, wurde kurz hinter der Abfahrt auf die Bundesstraße 202 überraschend aufgehalten. Wenige hundert Meter vor dem Kanaltunnel ging nichts mehr. Jedenfalls nicht für den Verkehr auf der B 77. Die Autos auf dem Tunnelzubringer rechts daneben setzten ihre Fahrt ungehindert fort.

Die Sanierung des Rendsburger Kanaltunnels sorgte für viele gestresste Autofahrer. Zusätzlich zur notwendigen Behinderung durch Baustellen blockierten immer wieder Fehlplanungen und Pannen das Nadelöhr unter dem Nord-Ostsee-Kanal. Mario Barth führte die Dauerbaustelle auf RTL vor. Auch nach der Eröffnung der ersten sanierten Röhre gibt es weitere Probleme - wie die Höhenkontrolle oder die durchgezogene Linie.

Der Lastwagen eines Unternehmens aus dem Kreis Segeberg hatte auf der zweispurigen B 77 die Höhenkontrolle ausgelöst. Er stoppte auf dem rechten Fahrstreifen, direkt vor dem Rotlicht. Die Blockade wird automatisch aktiviert. Polizisten stellten wenig später eine Fahrzeughöhe von 4,21 Meter fest. Ein Wert außerhalb der Toleranz. Ab einer Höhe von vier Metern schlagen die Sensoren an. Eine Weiterfahrt nach Norden war auch unter Auflagen nicht möglich. Begleitet von Beamten musste der Fahrer des Sattelzuges auf der autobahnähnlichen Fernstraße den Rückwärtsgang einlegen. Im Schritttempo ging es in umgekehrter Richtung bis hinter den Beginn der Abfahrt zur B 202. Der Höhenfrevler wurde von den Polizisten verwarnt.

Zwei weitere Fälle ausgelöster Höhenkontrolle waren in dieser Woche mit Polizeieinsätzen verbunden; einer ebenfalls am Freitag und einer am 9. Januar. Von einer vierten Blockade am Donnerstag, 10 Uhr, berichteten LZ-Leser. Und sie schilderten Szenen, die sich offenbar häufen: Autofahrer ignorieren das Rotlicht vor dem Tunnel einfach.



Autofahrer müssen ausharren, obwohl im Tunnel Grün ist



Sie sind genervt von der Tatsache, dass sie ausharren müssen, während die Zeichen im Kanaltunnel selbst weiter auf Grün stehen und auch der aus Richtung Kiel kommende Verkehr ungehindert weiterfahren kann und darf. Doch Rot bleibt Rot. Wer das Haltesignal im oder vor dem Tunnel vorsätzlich missachtet, begeht eine schwerwiegende Ordnungswidrigkeit. Die Folge können Punkte in Flensburg, mehrere hundert Euro Bußgeld und ein Fahrverbot sein.

Verschärfen werden sich die Bedingungen am Kanaltunnel in zwei Wochen. In der Nacht von Freitag, 27. Januar, auf Sonnabend, 28. Januar (21 Uhr bis 5 Uhr), wird die Weströhre voll gesperrt. Die entsprechende Anordnung erteilte jetzt der Fachdienst Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr des Kreises. Die Kanalverwaltung bestätigte den Termin. Genaueres werde man noch mitteilen, hieß es gestern aus Kiel. Der achtstündige Zeitraum wird genutzt, um die gegenläufige Verkehrsführung durch die sanierte Osthälfte einzurichten. Die Röhre war nach jahrelangen Verzögerungen im vergangenen September fertig geworden. In ihr steht ab dem 28. Januar nur eine Spur pro Richtung zur Verfügung. Die Höhenkontrolle bleibt aktiv.

Nach mehr als einjährigem Stillstand auf der Baustelle soll nun auch die Weströhre grunderneuert werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich drei Jahre. Die Kosten für die gesamte Sanierung wurden kürzlich auf 80 Millionen Euro taxiert. Das ist mehr als das Dreifache der ursprünglichen Kalkulation, die sich auf 25 Millionen Euro belief. Um erneut Bauverzögerungen bei neuen Querelen mit den Baufirmen zu vermeiden, wurde vertraglich ein Streitbeilegungsverfahren vereinbart. Bauarbeiten müssen auch im Fall von Streitigkeiten fortgesetzt werden. Zudem wurden die Planungskapazitäten erhöht und die Bauaufsicht verstärkt.

von Frank Höfer

erstellt am 14.Jan.2017 | 12:03 Uhr

