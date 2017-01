Blick in die Zukunft : Hilfreiche Steine und Sterne

vergrößern 1 von 6 Foto: Jürgen Fälchle / Fotolia 1 von 6









Bringt das neue Jahr einen Karriereschub oder einen Lottogewinn? Hilke Eumann lächelt. Derartige Fragen beantwortet die Sterndeuterin nicht. „Ich nutze die Astrologie nicht als Orakelkunst“, sagt sie. „Aber sie ist eine tolle Hilfestellung, um sich selbst besser kennenzulernen.“ Auch ihren Lebensunterhalt verdient sie nicht damit, aber mit zahlreichen anderen Artikeln, die den Menschen auf ihrem Weg durch die Höhen und Tiefen des Lebens helfen: Ratgeber-Bücher, Tarot-Karten und Heil-Steine.

Dabei hatte Hilke Eumann ihre Zukunft auf einem ganz anderen Gebiet gesehen. Sie studierte Kunstgeschichte. 1981 dann suchte eine Freundin noch einen Zwilling für einen Astrologiekurs. Zwilling ist das Sternzeichen von Hilke Eumann. Sie kam mit, obwohl sie sich vorher noch nie für das Thema interessiert hatte. „Dann hat’s mich erwischt“, erinnert sie sich. „Und seitdem nie wieder losgelassen.“

Sie hatte auch keine Ahnung von Edelsteinen, als sie in Eckernförde in einem Geschäft eine Anstellung fand, das sich genau damit beschäftigte. „Aber ich habe schnell gemerkt, dass das eine wunderbare Ergänzung zur Astrologie ist“, sagt sie. Auch alternative Heilmethoden haben sie schon immer fasziniert – und die Steine mit ihren mineralischen Anteilen werden seit Jahrhunderten zum Heilen verwendet. Große, kleine, blaue, grüne oder violette – in allen Formen und Farben sind sie in „Lazuli“, ihrem Laden in der Eckernförder Innenstadt, zu finden.

Alles hängt mit allem zusammen, da ist sich Hilke Eumann sicher. Sie kann nicht begründen, warum der Mars Einfluss auf unser Leben hat, aber sie hat es oft beobachtet. Sie kann die Wirkung der Steine nicht wissenschaftlich beweisen, aber sie weiß, dass diese Elemente enthalten, wie sie in allen irdischen Materialien vorkommen. „Steine sind nicht neutral, sie haben unterschiedliche Ausstrahlungen“ (siehe Kasten rechts). Schon zu Urzeiten nutzten die Menschen besondere Steine als Amulett oder als Talisman. Heute haben sie eine Zuordnung zu den Tierkreiszeichen. Auch die Indianer und die Chinesen hätten sie bereits in Beziehung zu den „Monden“ gesetzt, so Eumann. Wie zum Beispiel das Tigerauge zum Zwilling, aber nach indianischer Lehre auch der Moosachat. „Er befreit aus geistigen Fesseln und hilft gegen Erkältungen.“

Aber Hilke Eumann warnt auch vor falschen Vorstellungen und macht keine Versprechungen. „Ich kann nicht sagen: Nimm’ den Stein, und du wirst gesund.“ Sie weiß jedoch von Kunden-Rückmeldungen, dass zum Beispiel Schmerzen im Fuß durch die Hilfe eines Steines deutlich gelindert wurden. Als Hilfestellung sieht sie auch an, was die Sterne ihr zeigen. Bei einem Horoskop geht sie vom Geburtsdatum aus. „Ich schaue: Wo stehen die Planeten jetzt.“ Daraus kann sie sehen, ob es beispielsweise eine schwierige Phase für die betreffende Person ist. Sie würde jedoch nie eine konkrete Vorhersage treffen, „denn wir haben sehr wohl die Freiheit zu wählen.“

Aber ist ist ganz angenehm, zumindest die Richtung zu kennen, in die der Lebensweg führt. So zieht Hilke Eumann zum Jahresbeginn durchaus eine Tarot-Karte, was sie sonst eher selten tut. Und hofft, das auch für sie gilt, was sie ihren Mitmenschen dieser Tage mit auf den Weg gibt: „Einen guten Start ins neue Jahr.“

von Sabine Sopha

erstellt am 02.Jan.2017 | 17:37 Uhr