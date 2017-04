Erstligist gegen BTSV : Heute geht es los: HSV-Tickets im Verkauf

vergrößern 1 von 1 Foto: DPA 1 von 1

Das Warten hat in Kürze ein Ende. Seite heute, 9 Uhr, sind Eintrittskarten für das Gastspiel des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV im Ticketcenter der Landeszeitung in Rendsburg (Stegen) erhältlich. Im Rahmen des shz-Fußballsommers trifft der Bundesliga-Dino am 21. Mai im Büdelsdorfer Eiderstadion auf den heimischen Verbandsligisten BTSV. Gespielt wird um den Stadtwerke Rendsburg/Sparkasse Mittelholstein-Cup. Die Preise im Vorverkauf: Stehplatz Erwachsene 12 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 7 Euro. Sitzplätze auf der überdachten Tribüne kosten 25 Euro (hinzu kommt eine Gebühr über einen Euro). An den Tageskassen am Spieltag erhöhen sich die Preise jeweils um zwei Euro.

von mey

erstellt am 20.Apr.2017 | 10:53 Uhr