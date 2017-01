Neues Domizil : Happy-End nach Praxisbrand

vergrößern 1 von 2 Foto: Thomsen (3) 1 von 2

Den 15. Mai 2015 vergisst das Ehepaar Dolenga aus Erfde nicht. Julia und Volker Dolenga waren im Garten beschäftigt und bemerkten plötzlich, dass ihr Wohnhaus mit integrierter Arztpraxis in Flammen stand. „Wir haben alles Private verloren, nur ein paar Bücher aus der russischen Literatur sind mir geblieben“, so die aus St. Petersburg stammende Ehefrau. „Ich bin der Erfder Feuerwehr ja so dankbar, dass sie unseren Computer mit den Patientenstammdaten aus dem brennenden Objekt holen konnte“, ergänzt ihr Ehemann, der seit mehr als 30 Jahren in Erfde als Arzt praktiziert. Mit Hilfe von Freunden und Nachbarn konnte man nach kurzer Zeit eine Behelfspraxis in der Nachbarschaft einrichten. „Ich liebe den Beruf als Landarzt und es sollte mit einer eigenen Praxis unbedingt weitergehen“, erzählt Volker Dolenga. Einen harten Weg hatten die Dolengas vor sich. Neben dem Praxisbetrieb hatte das Ehepaar mit der Bauleitung des neuen Objektes zu tun. „Unsere Patienten haben diese turbulente Zeit mit uns getragen und sind uns treu geblieben“, sagen die Dolengas dankbar.

Vor Kurzem bezog das Ehepaar Dolenga an dem alten Standort das neue Einfamilienhaus und die separat liegenden Praxisräume. Zusätzlich hat man neben den Praxisräumen eine Einliegerwohnung erbaut. „Wenn ich nach vier Jahren meine Landarzttätigkeit aufgeben werde, dann kann hier gleich mein Nachfolger einziehen“, so der weitsichtige Gedanke der Dolengas. In diesem Zusammenhang schwärmt Volker Dolenga von den Vorteilen seines Berufes. „Als Landarzt habe ich medizinisch vielfältig und fächerübergreifend mit Patienten und deren Familien zu tun“, so Dolenga, der betont, dass sich in so einer kleinen und überschaubaren Praxis ein tolles Vertrauensverhältnis entwickle, das über Generationen fortdauere.

Daher kann er gar nicht verstehen, dass junge Kollegen nicht auf das Land ziehen wollen, um dort zu praktizieren: „Bei vielen jungen Medizinern schwebt in den Köpfen, dass man als Landarzt bei Sturm, Regen und Glatteis Tag und Nacht mit seinem Koffer unterwegs ist, um Patienten zu besuchen.“ Die Realität schaut heute aber so aus, dass die Akutversorgung der Patienten nachts und an den Wochenenden durch die Rettungsdienste und die Kliniken wahrgenommen wird. Dolenga selbst hat sich jedoch freiwillig dazu bekannt, zweimal im Monat den Notdienst von 19 Uhr bis acht Uhr zu übernehmen. „Dann bin ich manchmal im ganzen Kreis Schleswig-Flensburg unterwegs“, räumt Volker Dolenga ein.















