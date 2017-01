Tunnel-Baustelle : Gegenverkehr unterm Kanal

1 von 1 Foto: höfer 1 von 1

An dieses Bild müssen wir uns wieder gewöhnen: Seit Sonnabend um 5 Uhr stehen auf der Bundesstraße 77 unter dem Nord-Ostsee-Kanal nur noch zwei statt vier Spuren zur Verfügung. Alle Fahrzeuge bewegen sich im Gegenverkehr durch die Oströhre. Die Weströhre ist gesperrt, sie soll ab Montag grunderneuert werden. Die Sanierungsarbeiten dauern nach einer Prognose des verantwortlichen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes voraussichtlich drei Jahre. Grundlage dafür ist ein fortgeschriebener Vertrag und eine Vereinbarung, die Ende Dezember 2016 gemeinsam mit der beauftragten Baufirma unterzeichnet wurde. So wurden für die Weströhre ein optimierter Bauzeitenplan, ein erweiterter Zwei-Schicht-Betrieb an sechs Tagen in der Woche, verbindliche Zwischentermine sowie ein Streitbeilegungsverfahren vereinbart.

von Frank Höfer

erstellt am 29.Jan.2017 | 14:29 Uhr