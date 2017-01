Nach Explosion in Osterrönfeld : Gasofen im Fokus der Ermittler

1 von 1 Foto: becker 1 von 1

Ein gasbetriebener Ofen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit für die schwere Explosion in Osterrönfeld verantwortlich. „Nach den bisherigen Ermittlungen verdichtet sich der Hinweis darauf, dass sie durch einen Katalytofen hervorgerufen wurde“, sagte Polizeisprecher Sönke Hinrichs. Weitere Angaben machte er nicht. Das betroffene Gebäude zwischen der Dorfstraße und der Schulstraße wurde zerstört. Die verbliebenen Hauswände und Gebäudeteile mussten nach den Löscharbeiten noch am Sonntagabend mit einem Bagger eingerissen werden, um Gefahren für ein Nachbargebäude abzuwenden. Bis 22 Uhr hatte die Feuerwehr Osterrönfeld an der Ruine zu tun.

In der Erdgeschosswohnung erlitten der 90-jährige Mieter und seine Mitbewohnerin (78) so schwere Brandverletzungen, dass sie mit Rettungshubschraubern in Kliniken nach Lübeck und Hamburg geflogen wurden. Im Obergeschoss lebte ein Ehepaar (55 und 56 Jahre). Es wurde nur leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung aus der Imland-Klinik entlassen. Im Nachbargebäude trug ein 68-jähriger Rollstuhlfahrer eine Rauchgasvergiftung davon. Er verblieb vorsorglich zur weiteren Behandlung im Krankenhaus.

Katalytöfen werden mit Flüssiggas, einem Gemisch aus Propan- und Butangas betrieben. Der Brennstoff wird meist in großen Gasflaschen abgefüllt. Ein solcher Ofen kann in geschlossenen Räumen betrieben werden, wenn diese ausreichend groß sind und eine gute Belüftung gewährleistet ist. Doch Vorsicht ist geboten. Bei beschädigten Dichtungen, porösen Schläuchen oder falsch angebrachten Anschlüssen drohen verheerende Explosionen. Neben Defekten kann menschliches Versagen eine wichtige Rolle spielen. Der stellvertretende Kreiswehrführer Fritz Kruse, der am Sonntag zum Führungsstab des Großeinsatzes mit über 100 Feuerwehrleuten zählte, rät dazu, Geräte wie einen Katalytofen von Fachfirmen überprüfen zu lassen. „Das schließt Defekte zwar nicht aus, aber regelmäßige Wartung reduziert das Risiko erheblich.“ Zudem empfiehlt der erfahrene Feuerwehrmann bei Gasanlagen im Haus zur Montage einer so genannten Schlauchbruchsicherung, wie sie bei Grills und in Campingmobilen üblich ist. Das kleine Verbindungsstück riegelt die Gaszufuhr selbst bei kleinsten Schäden an der Leitung automatisch ab. So wird unkontrolliertes Ausströmen von Gas verhindert.

Die Gasflaschen selbst, so Kruse, gehörten auf keinen Fall ins Gebäude. „Sie müssen immer freistehend außerhalb des Hauses gelagert werden.“ Auf keinen Fall dürfe man bei extremer Kälte Geräte wie Heizpilze oder andere Strahler mit in die Wohnung nehmen. Sie wurden ausschließlich für den Outdoorbereich konstruiert. Die elektrischen Einheizer füllen den Raum nicht nur mit wohliger Wärme, sondern auch mit teilweise giftigen Gasen auf.

